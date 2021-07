La série qui est revenue la plus regardée sur Netflix États-Unis malgré les premières

Nielsen partagé à nouveau les données d’audience habituelles publiées chaque semaine sur le plus vu aux États-Unis. Le prestigieux cabinet de conseil a une nouvelle fois surpris par ses statistiques pour la série qu’il a classée comme la plus choisie sur Netflix avec ses chiffres actualisés : Lucifer. Malgré les nouveautés, le succès avec Tom Ellis est revenu au sommet. Regardez tous les chiffres !

L’analyse effectuée par la société de renom a été faite sur la période entre le 21 juin et le 27 juin. C’est-à-dire quand ils sont passés plus de trois semaines de la première de la saison 5 B de Lucifer le 28 mai. Alors que Nielsen avait précédemment signalé Sweet Tooth en tête du classement, la série sur le Diable a rebondi et retourné à la direction.







Avec 603 millions de minutes vues, le spectacle surnaturel a été classé comme le plus regardé. Laissé derrière Les mères qui travaillent (394 millions de minutes), Dent sucrée (359 millions de minutes), Été noir (297 millions de minutes) et Les plus belles locations de vacances au monde (253 millions de minutes).

Lucifer était le premier sur Netflix, mais pas dans le monde parce que Loki a pris ce privilège. La série Marvel sur Disney + a obtenu 713 millions de minutes et c’était la plus regardée aux États-Unis parmi toutes les plateformes. Bosch, d’Amazon, a également surpris et se positionne troisième du classement (423 millions de minutes).

Statistiques fournies par Nielsen Ils constituent une référence pour évaluer les niveaux d’audience en l’absence de données de mesure spécifiques et publiques. Actuellement, Netflix affiche n’importe quel contenu de sa bibliothèque avec seulement deux minutes de réglage. Au moment n’a pas partagé les chiffres réels que Lucifer a.

Les plus vues aux États-Unis du 21 au 27 juin 2021

1 | Loki (Disney +) – 713 millions de minutes

2 | Lucifer (Netflix) – 603 millions de minutes

3 | Bosch (Amazonie) – 423 millions de minutes

4 | Les mères qui travaillent (Netflix) – 394 millions de minutes

5 | Dent sucrée (Netflix) – 359 millions de minutes

6 | Été noir (Netflix) – 297 millions de minutes

7 | Le conte de la servante (Hulu) – 266 millions de minutes

8 | Les plus belles locations de vacances au monde (Netflix) – 253 millions de minutes

9 | Trop chaud pour le manipuler (Netflix) – 190 millions de minutes

10 | Élite (Netflix) – 170 millions de minutes