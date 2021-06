La série qui est arrivée en grande pompe sur Netflix, mais qui a déjà été annulée

L’héritage de Jupiter a atterri avec une grande impatience sur l’écran de Netflix en dernier 7 mai et certainement les numéros d’audience ont répondu sur le même ton. La série a été classée au troisième rang des séries les plus regardées dans le monde au cours du mois dernier.. Par conséquent, bien qu’il ait eu des critiques mitigées, personne n’a imaginé la décision prise par le géant du streaming : annulé le spectacle après une saison. Parce que?

La production créée par Steven S. DeKnight est basé sur la série de bandes dessinées du même nom Marc Millar Oui Franck assez. Dans cet univers, il y a différentes histoires et Netflix y sera pris en charge pour continuer la saga sans les super-héros qui ont joué dans la première saison.







Netflix annule Legacy of Jupiter

« Considérant où nous allons ensuite, nous avons pris la décision difficile de laisser notre incroyable casting sortir de la série alors que nous continuons à développer soigneusement tous les domaines de la saga Jupiter’s Legacy. »Millar a déclaré dans un communiqué sur Twitter.

« Nous sommes sûrs que nous y reviendrons plus tard. »ajouté la date limite sur le casting dirigé parJosh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade Oui Lanterne mate. Bien qu’il ait assuré que les personnages pourraient revenir à l’avenir, il a averti que les prochains versements auraient une intrigue totalement différente.

What is Coming est une adaptation de la série animée par Super-escrocs, une bande dessinée de braquage avec des super-pouvoirs qui a huit super-vilains comme protagonistes. Le projet sortira à la fin de l’année et aura quelques personnages qui se croiseront avec L’Héritage de Jupiter. Même si pour le moment on ne sait pas avec qui.