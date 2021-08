La série qui a été annulée et est désormais à la mode sur HBO Max

NINEBOT BY SEGWAY Chargeur rapide 5A pour serie MAX Kickscooters ( 3802505 ) - Ninebot By Segway

Contenu du paquet: - 1x Ninebot by Segway Chargeur rapide 5A Description du produit: Ce chargeur rapide est exclusivement destiné à la série MAX KickScooter. Les cinq ampères de ce chargeur permettent de charger la batterie du MAX Kick Scooter d'une capacité de 551 Wh pour un kilométrage de 65 km en seulement 3 heures environ. Ainsi, ce chargeur est deux fois plus rapide qu'un chargeur installé en interne. Cela vous donne par conséquent une plus grande liberté de déplacement lorsque vous l'emportez avec vous sur la route. Dès lors, vous pouvez charger votre Kick Scooter rapidement, en toute sécurité et de manière stable, à tout moment et en tout lieu. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour charger un scooter électrique de la série ES ou E, car cela pourrait endommager le produit. Spécifications techniques: Fabricant : Ninebot by Segway Tension : 5 ampères Temps de charge : 3 heures (capacité de 551Wh) Exclusivement pour la série MAX Kickscooter