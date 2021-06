La série qui a battu des records d’audience sur Netflix selon Nielsen

Netflix est généralement une plate-forme assez réservée lorsque vous fournissez des statistiques sur vos rejets. Comme il est logique, il révèle les cas réussis et masque les productions qui n’ont pas de bons chiffres. Cependant, il existe une autre source fiable telle que le prestigieux cabinet de conseil Nielsen, qui rapporte des chiffres précis et dans les dernières heures surpris par une information : la série la plus regardée n’est ni Lupin ni Elite. De quoi s’agit-il?

En réalité, ce que l’enquête a révélé, ce sont les meilleures premières sur la plateforme aux États-Unis et C’est pourquoi les données de la semaine du 24 au 30 mai ont été prises. Les chiffres correspondent à minutes vues sur un écran de télévision, ce qui signifie que les visionnements internationaux et autres appareils ne sont pas comptés.







Lucifer et une audience record sur Netflix

Dans ce cadre, la série la plus choisie par les fans était de loin Lucifer. Le spectacle avec Tom Ellis a eu la première de la saison 5, partie 2, le 28 mai et atteint rien de moins que 1 300 minutes vues. Netflix n’a pas officiellement révélé combien de personnes ont regardé les nouveaux épisodes, mais selon Nielsen, ils ont été un succès.

L’émission surnaturelle a dépassé d’autres titres majeurs tels que le film tant attendu de Zack Snyder Army of the Dead (786 millions de minutes) et des classiques de la télévision tels que Grey’s Anatomy (633 millions) et Esprits criminels (616 millions), qui aux États-Unis sont disponibles dans le catalogue. La méthode Kominsky (495 millions) et Jurassic World : Camp du Crétacé (470 millions) étaient les autres séries qui suivaient dans le classement.

Statistiques fournies par Nielsen Ils constituent une référence pour évaluer les niveaux d’audience en l’absence de données de mesure spécifiques et publiques. Actuellement, Netflix affiche n’importe quel contenu de sa bibliothèque avec seulement deux minutes de réglage. Pour le moment, il n’a jamais partagé les vrais chiffres de Lucifer.