La série que Netflix a annulée mais vous devez l’essayer

Banggood Omnidirectionnel 4WD Kit de voiture intelligente pour moteur à engrenages de contrôle série Bluetooth Prise XH colorée 2

More file about product to help you easily assemble.Conseils chaleureux: la voiture sera expédiée démontée. Et non inclus la batterie.REMARQUE1:Le kit ne comprend aucune batterie.Vous devez utiliser deux batteries au lithium de 3,7 V (18650) pour alimenter la voiture.2:Vous devez savoir que le package ne comprend aucun tutoriel.Nous pouvons vous envoyer le lien de téléchargement du document ou du didacticiel par le système de messagerie de la station.Le kit est un kit de voiture intelligent omnidirectionnel à télécommande Bluetooth conçu pour la carte de développement Arduino. Il contient un châssis PCB compatible pour Arduino qui peut être facilement installé pour Arduino UNOR3 / OPEN-SMART UNOR3 ou dautres cartes mères compatibles.Les motoréducteurs et le support de batterie sont tous des connecteurs XH-2.54, vous pouvez donc les brancher directement sur la prise blanche correspondante sur le châssis.Ce kit comprend une carte OPEN-SMART UNOR3 C qui utilise une interface USB de type C.Produits OPEN-SMART faciles à brancher avec prise XH au shield Easy IO Pro et ne nécessitent pas de faire attention à la connexion. Il est donc idéal pour les établissements de formation et lenseignement de la programmation visuelle.Ce kit comprend un module de commande de moteur quadruple 1,2A L293DD à 4 canaux, vous permettant ainsi de contrôler les 4 moteurs à courant continu indépendamment.Ce kit comprend une roue spéciale qui peut aider la voiture à effectuer un mouvement omnidirectionnel.