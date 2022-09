La série que Le Seigneur des Anneaux a largement dépassée dans Prime Video

Première vidéo

la préquelle de Le Seigneur des Anneaux Il est déjà entré dans l’histoire sur Prime Video, dépassant largement cette série sur la plateforme. Sachez ce qu’ils sont.

©IMDBLe Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir

il y a quelques jours Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir arrivé sur Amazon Prime Video comme une préquelle des films de Peter Jackson qui ont été un succès entre 2001 et 2003. La série, qui compte un total de huit épisodes, qui sortira semaine après semaine, se déroule des milliers d’années avant les films et a déjà captivé des milliers de personnes du monde entier. C’est parce qu’il a ravivé les temps anciens dont beaucoup étaient ravis.

C’est plus, la préquelle de Le Seigneur des Anneaux arrivé à un tel point que dépassé Maison du Dragon de HBO Max dans les recherches Google. Cette deuxième fiction fonctionne comme une préquelle à jeu des trônes et est également très plébiscité par le public, mais toujours le Prime Video suscite beaucoup plus d’intérêt. La grande preuve en est qu’il vient de battre un record historique sur la plateforme, devenant le strip le plus réussi avec seulement deux épisodes publiés.

En effet, selon les chiffres partagés par Amazon Prime Video, Le Seigneur des Anneaux a attiré un total de 25 millions de téléspectateurs dans le monde en seulement 24 heures. Quelques chiffres qui indiquent qu’il s’est retrouvé à la tête de la série la plus regardée de l’histoire de cette plateforme. Cette position, jusqu’à il y a quelques jours, était occupée par La roue du tempsla fiction sortie en novembre 2021 qui avait remporté tous les applaudissements l’an dernier.

La roue du temps, avec Rosamund Pike, a atteint 1,160 million de vues par minute l’an dernier. Bien sûr, la vérité est que ce nombre a été donné en comptant toute la saison, mais Le Seigneur des Anneaux il a réalisé ses vues avec seulement deux épisodes. Ainsi, au fur et à mesure que de nouveaux chapitres sont publiés, sa fureur et ses statistiques peuvent augmenter de manière abyssale.

Cependant, il convient de noter qu’il reste encore quelques jours avant l’arrivée du troisième chapitre de la série, puisqu’un nouveau sortira tous les vendredis. Les premières seront données jusqu’au 14 octobre prochain lorsque Prime publiera la dernière d’entre elles. Quelque chose que, sans aucun doute, les fans ne veulent pas voir venir car il n’y a toujours pas de deuxième saison confirmée.

