La série Prime Video qui a confirmé sa saison 2 avant la première de la première

La fiction écrite par le créateur de À tous les garçons que j’ai aimés est sur le point d’être diffusée en streaming. C’est la raison pour laquelle il a obtenu son renouvellement avant la sortie officielle.

© Prime VidéoL’été où je suis tombé amoureux arrive le 17 juin en streaming.

Lorsque les utilisateurs de la plateforme de streaming deviennent obsédés par une série, ils ont hâte que le service d’abonnement annonce un nouvel épisode pour continuer le marathon des épisodes. Mais d’autres fois, l’affaire peut se dérouler différemment. C’est comme ça qu’il l’a montré Première vidéoqui vient de confirmer la deuxième saison d’une série qui n’a pas encore créé sa première partie mais cela fait déjà fureur.

Il s’agit de l’été je suis tombé amoureuxla fiction basée sur le livre homonyme publié par Jenny Han en 2009. Si vous vous considérez comme un amateur de littérature pour enfants, le nom de l’auteur vous sera sûrement familier. Et c’est qu’elle est responsable d’avoir écrit la trilogie de À tous les garçons que j’ai aimés avantqui devint plus tard une série de films disponibles sur Netflix.

Dans ce cas, votre drame romantique sera adapté sur l’écran Prime Video. De quoi s’agit-il? La série tourne autour d’un triangle amoureux entre un adolescent et deux frères. Ce faisant, il traverse les relations en constante évolution entre les mères et leurs enfants, ainsi que le pouvoir des amitiés féminines. « C’est une histoire de fin d’adolescence, de premier amour, de premier chagrin et de la magie d’un été parfait.», assure la plateforme de streaming.

Bien que la production ait sa première prévue pour le prochain 17 juin, il y a déjà des nouvelles sur une suite. Bien que les épisodes de la première saison n’aient pas vu le jour, Vernon Sanders -le responsable de la télévision mondiale chez Amazon Studios- a annoncé aujourd’hui le renouvellement de la série : « Alors que les fans anticipent le plaisir de la plage et la jeune romance dans la saison à venir, nous sommes ravis d’annoncer plus d’été à venir avec une deuxième partie”.

Le directeur a poursuivi : « JeNous espérons que les utilisateurs de Prime Video reviendront à Cousins ​​​​Beach avec Jenny Han et ses personnages alors qu’ils poursuivent leur voyage vers la majorité dans un nouvel épisode.”. Et c’est que, comme c’est arrivé avec À tous les garçons que j’ai aimés avantC’est également le cas d’un ensemble de trois livres qui pourraient avoir au moins trois saisons sur la plateforme de streaming.

