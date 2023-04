La série PRIME VIDEO la plus regardée MAINTENANT que vous devez regarder ce week-end

in

PREMIÈRE VIDÉO

Ce drame et fiction à suspense est basé sur un roman acclamé. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi il fait fureur dans le monde entier.

© Prime VidéoLa série la plus regardée sur la plateforme de streaming dans le monde.

L’énorme variété de contenus sur les plateformes de streaming signifie que seuls quelques-uns parviennent à se positionner comme le plus regardé au monde. Seules les productions qui ont toutes les caractéristiques nécessaires pour captiver les utilisateurs parviennent à s’imposer comme favorites. Et cette semaine, Première vidéo a encore surpris avec un série qui a réalisé tout cela.

Il s’agit de La puissance, une fiction qui -bien qu’elle ait été lancée le 30 mars- continue de sortir de nouveaux épisodes, restant ainsi la plus regardée de la semaine. À l’heure actuelle, il est établi comme la série originale de cette plateforme de streaming la plus jouée au monde. Pourquoi fait-il tant de bruit ?

+ De quoi parle The Power sur Prime Video

Le pouvoirtel qu’il a été traduit en Amérique latine, s’inspire du roman acclamé de Naomi Alderman. Ce thriller est composé de personnages du monde entier : de Londres à Seattle, en passant par le Nigeria et l’Europe de l’Est. Ainsi, il proposeun picotement dans les clavicules des adolescents à un renversement complet du rapport de force mondial”.

De quoi s’agit-il exactement ? Le synopsis officiel indique :Soudain, et sans avertissement, les adolescentes développent le pouvoir d’électrocuter les gens à volonté.”. Ce qui commence comme un petit choc électrique au bout des doigts devient un agent de libération et de destruction, combinant une histoire de science-fiction, de suspense et de drame.

+ Le casting de The Power sur Prime Video

Un casting de luxe perpétue l’histoire de La puissance sur Prime Video, qui présente un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’à ce qu’il culmine avec la finale de la saison le 12 mai. Les vedettes de la série Toni Collette comme la mairesse Margot Cleary-Lopez, ainsi que Jean Leguizamo comme Rob Lopez Auli’i Cravalho comme Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh comme Tunde Ojo, Josh Charles comme Daniel Dandon, Eddie Marsan comme Bernie Monke, Ria Zmitrowicz comme Roxy Monke, Zrinka Cvitesic comme Tatiana Moskalev, Halle Bush comme Allie Montgomery et plus encore.

