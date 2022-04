La série Prime Video la plus regardée en mars 2022

Première vidéo

Le catalogue Amazon Prime Video est l’une des plateformes de streaming les plus vastes et les plus variées. Mais, quelle a été la série la plus choisie en mars ?

Il ne fait aucun doute que la plateforme avec le plus d’abonnés dans le monde est Netflix, mais il y a aussi quelque chose qui ne se discute pas : Prime Video a réussi à rattraper son retard en termes de contenu. Le premier est le géant du streaming et, apparemment, il semble imbattable en termes de nombre d’abonnés, mais le second ne cesse de croître. En effet, sa bibliothèque est l’une des plus variées et adaptée à tous les publics.

À tel point que les fans choisissent désormais non seulement d’avoir accès au N rouge, mais aussi Première vidéo il a également su gagner sa place dans l’industrie. En fait, de nombreux acteurs de renommée mondiale recherchent la possibilité d’avoir un espace sur les deux plateformes. Eh bien, ce sont deux des plus susceptibles d’acquérir une renommée internationale, que ce soit pour un film ou une série.

Cependant, la vérité est que pour qu’un produit réponde aux attentes, il doit avoir un certain nombre de téléspectateurs, sinon il risque d’être annulé. Et, durant le mois, ce sont bien des fictions qui se succèdent dans chaque service à la demande, mais il y en a toujours une qui attire tous les regards. Sur Netflix l’élu est déjà connu, mais celui de Première vidéo vient d’être dévoilé.

Il s’agit de C’est nous, qui a cinq saisons et continue de provoquer le même tollé que le premier jour. Selon Flix Patrol cette fiction a atteint, rien qu’en mars, un total de 72 000 vues. C’est évidemment une histoire qui a fait sensation, mais dont il manque encore une partie puisque la sixième édition, qui a déjà été confirmée et est prête à sortir, n’est pas encore disponible.

Le synopsis officiel de la première partie de C’est nous ça dit: « Une histoire émouvante et émouvante sur des triplés extraordinaires et leurs luttes, et les merveilleux parents qui les ont élevés”. Sans aucun doute, une histoire captivante de famille et d’amour qui excite, divertit et est agréable de passer un bon moment.

