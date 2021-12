La série Prime Video la plus regardée ces dernières semaines qui rivalise directement avec The Witcher sur Netflix

Peu à peu Vidéo principale commence à avoir des productions originales qui le mettent en concurrence directe avec Netflix. Les deux plates-formes sont en tête de liste de la plupart des abonnés en raison du niveau élevé de création de leur contenu. Pour l’instant, le second est toujours le géant du streaming, mais le premier est toujours aussi fort et maintenant il a réussi à faire rivaliser l’une de ses séries main dans la main avec Le sorceleur.

Hier, vendredi 17 décembre, Netflix a présenté la deuxième saison de Le sorceleur dans le style. Dans six nouveaux épisodes, Geralt de Rivia affronte de nouveaux défis et monstres avec un seul objectif : protéger la princesse Cirilla. Cependant, ces chapitres ont été récemment vus par les fans il y a quelques heures car auparavant, certains préféraient voir une série de Vidéo principale.

Il s’agit de La roue du temps, qui est arrivé sur la plateforme le 19 novembre et est un succès total dans le monde entier. La fiction, mettant en vedette Rosamund Pike, n’a qu’une seule saison qui ouvre un chapitre tous les vendredis. Il a déjà sept épisodes disponibles qui ont attiré des milliers et des milliers d’utilisateurs au point qu’il est devenu la série la plus regardée de l’histoire de Prime.

Le synopsis officiel publié par Vidéo principale Il dit: « Situé dans un monde fantastique épique, La roue du temps suit Moiraine, membre de l’organisation féminine incroyablement puissante appelée Aes Sedai, alors qu’elle arrive au village de Two Rivers. Là, il se lance dans un dangereux voyage dans le monde avec cinq jeunes villageois, dont l’un a été prophétisé comme le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité.”.

Sans doutes, Le sorceleur Oui La roue du temps Ils rivalisent pour être la meilleure série fantastique de l’année et, pour le moment, Prime retient toute l’attention. Bien sûr, il convient de noter que la vedette Henry Cavill a déjà deux saisons à son actif et la première est également devenue la plus regardée de l’histoire de Netflix. Et maintenant, avec son retour, il pouvait à nouveau se positionner en premier, en battant la concurrence.

