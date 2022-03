La série préquelle Game of Thrones de HBO House of the Dragon obtient une date de première en août

HBO a annoncé la date officielle de la première de Maison du Dragon. Une nouvelle émission qui sert de série préquelle à Jeu des trônes, Maison du Dragon suivra une toute nouvelle distribution de personnages en remontant des centaines d’années avant les événements de sa série mère. Le spectacle devait arriver cette année, et HBO officiellement annoncé mercredi que Maison du Dragon sera présenté en première le 21 août 2022.

Ancien Jeu des trônes les showrunners David Benioff et DB Weiss ne sont pas impliqués dans la préquelle. Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont ​​créé Maison du Dragon et servent également de showrunners de séries. Condal a écrit le scénario du pilote, avec Sapochnik dirigeant le pilote et plusieurs épisodes. Martin, Condal et Sapochnik sont producteurs exécutifs aux côtés de l’écrivain Sara Lee Hess, Vince Gerardis et Ron Schmidt. Greg Yaitanes, qui réalise d’autres épisodes avec Clare Kilner et Geeta V. Patel, également co-producteur exécutif.

FILM VIDÉO DU JOUR

La distribution de l’ensemble de l’émission comprend Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke dans le rôle de Lady Alicent Hightower, Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen, Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Coryls Velaryon, Eve Best en tant que princesse Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno en tant que Mysaria, Faben Frankel en tant que Ser Criston Cole et Graham McTavish en tant que Ser Harrold Westerling. Sont également présentés Wil Johnson en tant que Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan en tant que Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn en tant que Lady Laena Velayron et Theo Nate en tant que Ser Laenor Velaryon.

House of the Dragon atteindra-t-il les mêmes niveaux de succès que Game of Thrones ?







Aller de l’avant avec un nouveau Jeu des trônes la série a le potentiel de commencer fort, car il peut y avoir de nombreux fans de la série originale immensément populaire à l’écoute pour Maison du Dragon. Il est à noter que Jeu des trônes controversée s’est terminée par une dernière saison qui a suscité de vives critiques de la part des fans, entraînant même une pétition pour que HBO refait les derniers épisodes à partir de zéro. Cela peut laisser certains fans méfiants à l’idée d’essayer la nouvelle émission, bien qu’elle provienne d’une équipe créative différente et ait déjà obtenu l’approbation de l’auteur original George RR Martin.

« Des nouvelles passionnantes en provenance de Londres – on m’informe que le tournage s’est terminé pour la première saison de Maison du Dragon. « , A déclaré Martin sur son blog lorsque la saison 1 s’est terminée en février. » Oui, les dix épisodes. J’en ai vu quelques-uns à l’état brut et je les adore. Bien sûr, beaucoup plus de travail doit être fait. Effets spéciaux, color timing, partition, tout le travail de post-production. Mais l’écriture, la mise en scène, le jeu d’acteur ont tous l’air formidables. J’espère qu’ils vous plairont autant qu’à moi. Je lève mon chapeau à Ryan et Miguel et à leur équipe, ainsi qu’à notre incroyable distribution. »

Nous verrons comment la série se comportera avec les fans lors de sa première sur HBO et HBO Max le 21 août 2022. Jusque-là, Jeu des trônes peut être trouvé en streaming sur HBO Max.





La bande-annonce de House of the Dragon révèle un premier aperçu de la préquelle de Game of Thrones de HBO

Lire la suite





A propos de l’auteur