La série préquelle d’Indiana Jones se concentrerait sur un personnage jamais vu auparavant

Nouvelles d’un Série Indiana Jones entrer en développement chez LucasFilm plus tôt cette semaine était excitant pour les fans de la franchise de films dirigée par Harrison Ford, mais aussi pas vraiment une surprise. Avec Ford raccrochant son fouet à venir Indiana Jones 5, l’héritage de la franchise est quelque chose que Disney et LucasFilm envisagent depuis un certain temps déjà. Dans un nouveau rapport de Jeff Sneider sur Le micro chaud podcast, il a été suggéré que la nouvelle série se concentrera en fait sur un personnage surprenant lié à l’archéologue intrépide et agira comme une préquelle à Les aventuriers de l’arche perdue.





Ce n’est pas la première fois qu’une série télévisée se déroule avant que le film original d’Indiana Jones ne soit produit, car Les chroniques du jeune Indiana Jones l’a fait à travers 28 épisodes en 1992/1993 lorsque Sean Patrick Flanery et Corey Carrier ont partagé le rôle principal dans une émission, qui présentait également George Hall en tant que « vieil Indy » et une seule apparition en tant qu’invité de Ford. La série a été annulée rapidement après avoir subi de mauvaises notes malgré un gros budget. Il y a eu par la suite quatre téléfilms réalisés autour de l’émission et la série elle-même a été rééditée en 22 téléfilms sous le titre collectif de Les aventures du jeune Indiana Jones. Selon Sneider, cette fois-ci, la série préquelle sera centrée sur Abner Ravenwood, père du personnage des Raiders de Karen Allen et mentor de Henry Jones Jr. Sneider a déclaré :

« J’ai entendu dire que la série Indiana Jones est une préquelle des Aventuriers de l’Arche perdue qui suivra le père de Marion. On me dit qu’il est le protagoniste de la série Indiana Jones. »





Est un Indiana Jones La préquelle n’est pas centrée sur Indiana Jones, une bonne idée ?

Avec Harrison Ford sur le point de mettre fin à son temps en tant qu’Indiana Jones, et de nombreux fans pensant que, comme de nombreuses icônes cinématographiques populaires, quiconque joue le personnage, qu’il soit plus jeune ou plus âgé, aura toujours du mal à être regardé de la même manière, un une série se déroulant dans le monde de Jones mais qui ne parle pas directement de lui n’est peut-être pas une mauvaise chose.

Dans Les aventuriers de l’arche perdue, Abner Ravenwood est fréquemment référencé et a continué à être mentionné tout au long de la franchise, même s’il n’est jamais apparu dans aucun des films, émissions ou autres médias de l’histoire de la propriété intellectuelle. Pour cette raison, commencer avec une ardoise presque propre pourrait signifier qu’une préquelle basée sur Indiana Jones impliquant une partie aussi peu développée de la mythologie des films fournirait une grande toile à partir de laquelle LucasFilm travaillerait sans marcher sur trop d’orteils dans le processus.

Pour l’instant, tout cela est pour l’avenir, et LucasFilm se fera un plaisir de confirmer ou de démystifier cela et d’autres rapports sur la série en temps utile. D’abord, cependant, sera le chant du cygne de l’homme principal lui-même. Indiana Jones 5 n’a pas encore été officiellement intitulé, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait simplement s’appeler « Indiana Jones », mais il arrivera enfin dans les cinémas l’été prochain le 30 juin 2023, amenant la saga à ce que les fans espèrent être une conclusion appropriée pour la franchise qui a commencé il y a un peu plus de 40 ans.