La série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon commencera le tournage en 2021

Après la séquence réussie Le Trône de Fer, qui s’est terminée l’année dernière avec une 8e saison très discutée, le radiodiffuseur américain HBO a annoncé peu de temps après des plans pour d’autres séries de « A Song of Ice and Fire » de George RR Martin.

La production de la série prequel Maison du dragon prend lentement forme. Malgré la crise de Corona, le patron de HBO, Casey Bloys, s’en tient au calendrier initial et annonce que la nouvelle série commencera à tourner au cours de l’année prochaine. Avec celui-là se tient Première télé en 2022 au plus tôt rien de la manière.

La règle des Targaryen et des tas de dragons

La série est développée par le réalisateur de «GoT» Miguel Sapochnik avec l’auteur du livre Martin et est basée sur son œuvre la plus récente «Fire & Blood».

L’action continue 300 ans avant les événements de la série avec Jon Snow, Daenerys et Cersei. On y apprend plus sur la préhistoire des Targaryen et de leurs dragons ainsi que sur leur règne sur Westeros. On dit également que la création du trône de fer est un sujet autour duquel une lutte de pouvoir capitale se développe à la fin.

Première distribution de la série préquelle trouvée

Un premier line-up est avec Paddy Considine en tant que King Viserys Targaryen déjà trouvé. C’est l’ancêtre de, connu des livres Daenerys Targaryendont le frère a reçu le même nom.

Le roi Viserys Targaryen est choisi par les seigneurs de Westeros pour suivre l’ancien roi Jaeherys Targaryen dans le Grand Conseil de Harrenhal. Il est décrit comme un homme de bonne humeur, gentil et décent qui veut perpétuer l’héritage de son grand-père.

Mais même alors, une puissante lutte pour le pouvoir pour les Sept Royaumes a éclaté non seulement parmi les Seigneurs de Westeros. La discorde est semée parmi ses descendants, surtout au sein de sa propre famille. Sa fille Rhaenyra, son demi-frère Aegon II, Viserys et sa femme Alicent Hohenturm et son propre frère, le prince Daemon Targarye, se démarquent. Ils jouent un rôle dans le soi-disant Danse des dragons impliqué. Leurs alliances avec d’autres familles ont fait en sorte que tout Westeros soit entraîné dans la guerre des Targaryen.

D’autres ramifications de séries sont prévues

La pandémie de corona en cours garantit que l’auteur du livre George RR Martin est enfin là Temps pour l’achèvement la saga « A Song of Ice and Fire » avec les deux livres restants.

Pendant ce temps, le radiodiffuseur américain HBO prévoit de nouvelles retombées de séries. Une série GoT déjà en production appelée Lune de sang avec Naomi Watts, cependant, n’a pas répondu aux attentes de la station, de sorte qu’elle a été interrompue à bref délai. L’action était censée se dérouler des milliers d’années avant le GoT.

