La série Prequel de Beauty and the Beast n’avance pas à Disney +

Petite villela série préquelle de Disney+ à La belle et la Bête a été fermé, selon de nouveaux rapports. Pas plus tard que le mois dernier, l’émission dirigée par Josh Gad et Luke Evans était apparemment prête à être filmée cet été après avoir ajouté plus de membres de la distribution, y compris la chanteuse Rita Ora, mais la série de huit épisodes a maintenant été retirée du tapis grâce aux calendriers de production en retard massif sur leur calendrier prévu. Cela a conduit à la décision de mettre le projet « en attente », bien qu’il ne semble pas y avoir de suggestion quand il sera repris, voire pas du tout.

Le rapport révèle que des sources ont affirmé que la décision de freiner la série était due à des raisons créatives, car il semble que les scripts de la série ne produisent pas le sentiment que l’équipe de production attendait, et pour aggraver les choses, la musique de le spectacle a également pris du retard. Le calendrier de tournage était déjà passé du printemps à l’été, mais les retards sont trop importants pour respecter même le délai prolongé et ont conduit à l’annulation effective du projet.

Petite ville se serait concentré sur Gaston et LeFou, avec Evans et Gad reprenant leurs rôles du remake en direct de Disney du classique animé classique de 1991, La belle et la Bête. En plus de ses rôles principaux, la série avait déjà choisi Briana Middleton, Fra Fee et Jelani Alladin dans des rôles de soutien, puisant dans l’original La belle et la Bête le buteur Alan Menken pour produire la musique du spectacle et cherchait à avoir une solide équipe de scénaristes dans Gad et les créateurs de Once Upon a Time Edward Kitsis et Adam Horowitz. La nouvelle que la série n’avancera plus sera une déception pour les fans qui attendaient avec impatience de voir l’extension de l’histoire bien-aimée.

La préquelle de La Belle et la Bête aurait développé un nouveau scénario pour Disney Villain Gaston







Le mois dernier seulement, la préquelle a reçu le titre de Petite ville, et Josh Gad était ravi de révéler de nouveaux détails sur la série, qui semblait prête à commencer le tournage bientôt. S’exprimant dans une interview avec ComicBook.com, Gad a déclaré: « Nous prévoyons toujours de tourner ce printemps et les scripts sont incroyables, la musique est incroyable, de toutes nouvelles chansons d’Alan Menken, nous sommes en train de lancer le casting. »

Il semble maintenant que l'enthousiasme de Gad pour le projet masquait certains problèmes dans la production qui l'ont finalement conduit à être retiré du calendrier de tournage, car les deux acteurs sont susceptibles de passer à d'autres projets et ne peuvent pas simplement attendre que les nombreux problèmes de développement soient résolu. Six ans après la version 2017 de La belle et la Bête, il y a une question de savoir si l'opportunité de vraiment exploiter le potentiel du film a maintenant disparu. Si c'est le cas, Petite ville pourrait devenir le dernier projet à atterrir dans le panier des idées abandonnées qui n'ont tout simplement pas réussi à se rendre sur les écrans.





