La série Predator serait en cours de développement à Hulu

Prédateur les fans peuvent avoir quelque chose de nouveau à exciter. Le géant du streaming Hulu crée une émission télévisée basée sur la franchise d’horreur de science-fiction bien-aimée. La nouvelle aurait été confirmée par une source interne du site de divertissement Giant Freaking Robot, mais cette rumeur n’a pas été officiellement vérifiée par Hulu pour le moment.

Selon la source mentionnée précédemment, le Prédateur la série est encore en phase de développement. Les consommateurs devront probablement attendre un certain temps pour la date de sortie du projet. Prédateur n’est pas la seule propriété du 20e siècle à avoir une émission de télévision en préparation. Pour le canal FX, un Extraterrestre la série est en cours d’élaboration par Fargo et Légion show runner Noah Hawley. Avec les émissions de télévision susmentionnées, Hawley s’est avéré être l’un des meilleurs showrunners de l’industrie du divertissement. Les Extraterrestre Le spectacle se démarque des films en se déroulant sur terre. Le projet télévisé devrait arriver dans le courant de 2023. Cependant, il est possible que la série soit retardée.

Étant donné que le Extraterrestre et Prédateur les franchises ont déjà traversé le grand écran, il existe un potentiel pour les projets sur petit écran de faire de même. Alien contre prédateur n’a pas été un énorme succès au box-office et a reçu un très mauvais accueil critique. La suite Alien vs Predator : Requiem reçu des critiques encore pires. Espérons qu’une éventuelle rencontre télévisée entre les deux espèces exotiques mortelles pourrait faire mieux. Gardez à l’esprit qu’un croisement entre les franchises n’est que de la spéculation. Les deux propriétés intellectuelles appartenant à la même entreprise, il y a une chance d’entrelacement.

UNE Prédateur show n’est pas le seul projet à venir dans la franchise. Proie, un film qui se déroule il y a 300 ans devrait arriver à Hulu au cours de l’été 2022. Ce film racontera l’histoire de Naru, une guerrière qui essaie de protéger sa tribu des chasseurs extraterrestres. Il n’y aura pas de sortie en salles, mais une première sur le même service de streaming que celui sur lequel l’émission télévisée fera ses débuts. Avec la réponse médiocre aux suites, une prémisse unique pourrait être exactement ce dont l’IP a besoin. On ne sait pas actuellement si l’émission télévisée aura les mêmes personnages que le prochain titre sur grand écran. Le film ouvre la porte à la narration de nouvelles histoires à différents moments de la série.

Il n’est pas surprenant que le moment de la Extraterrestre et Prédateur les spectacles sont similaires, car ils seront créés dans un avenir proche. Les deux franchises font partie des propriétés intellectuelles les plus populaires reçues par Disney lors de l’achat de la 20th Century Fox. De plus, Disney détient 100% de Hulu après que la société de divertissement a acheté les actions d’autres studios. Extraterrestre et Prédateur présentent du matériel sombre et violent qui pourrait être trop pour le jeune public vers lequel Disney + s’oriente. Hulu est connu pour ne pas avoir beaucoup d’émissions de télévision qui ont touché un large public. Disney+ a gagné des millions d’abonnés avec des séries telles que, WandaVision et Le Mandalorien.

À l’ère des franchises attirant les plus grandes foules, il est judicieux de créer des émissions basées sur des propriétés intellectuelles bien-aimées. Prédateur pourrait s’avérer tout aussi populaire sur le petit écran que sur le grand écran.





