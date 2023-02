La série pour enfants qui a sauvé la mort de Lady Di

Curiosités

Diana Princess of Wales est décédée en août 1997 dans un tragique accident de voiture. Il avait 36 ​​ans.

©GettyCharles et Diane.

Il y a plus de deux décennies, l’Angleterre a subi l’une des plus grandes pertes de son histoire : la mort de Diana princesse de Galles. connu comme Dame Di, est décédé dans un tragique accident le 31 août 1997, alors qu’il était poursuivi par des paparazzi. Il avait 36 ​​ans et était un symbole. Sa vie a été incarnée par des personnalités telles que Kristen Stewart et Emma Corrin.

À la même époque, la télévision britannique pour enfants produisait une émission pour enfants qui fut bientôt exportée dans le reste de la planète et devint un phénomène mondial. On parle de Les Télétubbiesune production créée par Anne Wood et Andrew Davenportdiffusé à l’origine de 1997 à 2001.

Dès qu’ils ont commencé à être vus à la télévision, les spéculations ont commencé. La production n’a pas voulu la véritable identité des acteurs qui ont donné vie à Laa Laa, Po, Dipsy et Tinky Winky. comme il l’a rappelé Nikky Smedley (Laa Laa) dans une interview avec regarde qui j’ai trouvérévèle ceci « C’était comme dire aux enfants qu’il n’y avait pas le père Noël”.

En ce sens, l’information valait de l’or et c’est pourquoi les paparazzi se pressaient aux portes du studio, impatients de découvrir qui étaient les acteurs. « C’était fou au début, quand ça a frappé. Ils étaient partout. »compté mélange. « Cela m’a fait penser à la façon dont toute personne sensée veut être célèbre »il prétendait.

+La mort de Lady Di a sauvé les Teletubbies

« C’était horrible! »fait remarquer mélange lorsqu’ils racontaient qu’ils avaient été harcelés par des journalistes qui voulaient révéler leur identité. Ils en sont venus à devoir laisser les études cachées dans leurs voitures. Jusqu’en août 1997, la tragédie de Dame Di. «C’était quelque chose d’entièrement différent dont ils s’occupaient. La beauté de cela était que nous sommes retournés dans notre joyeux petit monde de marionnettes. »condamné.

