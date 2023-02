La série Pose est-elle sur Netflix ? Où regarder l’histoire d’Elektra Abundance

Netflix

Pose Il était dans les catalogues Netflix et HBO Max, voyez où vous pouvez regarder la série.

©IMDBDominique Jackson donne vie à Elektra dans la série Pose

Netflix a retiré plusieurs séries de son catalogue, c’est pourquoi on vous dit si la série Pose c’est sur netflix Et quelles options avez-vous pour voir l’histoire d’Elektra Abundance, Blanca, Pray Tell, Angel et tous les protagonistes.

La série, qui compte au total trois saisonsa été créé par Ryan Murphy et suit la vie des légendes, des icônes et des mères de la culture de la salle de bal dans les années 1980 à New York. »Mettant en vedette le plus grand casting de stars transgenres dans des rôles récurrents dans la série« , dit le synopsis.

+ quoiPose Est-ce sur Netflix, HBO ou où pouvez-vous regarder la série ?

Jusqu’à il y a quelques jours Pose On pouvait le voir à la fois sur Netflix et HBO Max, cependant, la série de trois saisons, qui s’est déroulée de 2018 à 2021, ne figure plus dans aucun de ces catalogues..

alors où voir Pose? Actuellement, les trois saisons de Pose sont sur Star + la plateforme de streaming avec du contenu pour adultes de Disney+. Jusqu’au moment de cette note, les trois saisons de cette série sont disponibles sur cette plateforme de streaming. Aux États-Unis, il est disponible sur Hulu..

La série Posedont le dernier chapitre a été publié en 2021, a remporté plusieurs prix, dont un Emmy du meilleur acteur et un Golden Globe de la meilleure actrice de séries télévisées. Les vedettes de la série MJ Rodriguez (Blanc), Indya Moore (Ange), Billy Porter (Prière de dire), Dominique Jackson (Elektra), Ange Bismarck Curiel (Esteban Martínez) Hailie Sahara (Lulu), Angélique Ross (Bonbons), Dyllon Burnside (Ricki), Ryan Jamal (Damon) et Evan Peters (Stan), parmi d’autres célébrités.

