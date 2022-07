La série polonaise de seulement 4 épisodes qui est la révélation de Netflix

Netflix

Netflix n’arrête pas de parier sur des contenus courts et rapides pour le plaisir des téléspectateurs. Découvrez cette série polonaise en 4 épisodes à ne pas manquer.

©NetflixUne série polonaise triomphe sur Netflix

Contenu Netflix Il ne cesse de se développer et c’est quelque chose que les téléspectateurs et les utilisateurs de la plateforme apprécient toujours. Eh bien, dans un seul service à la demande, vous pouvez trouver différents types de séries ou de films selon vos préférences. En fait, c’est pourquoi la société dirigée par Ted Sarandos C’est toujours l’un des favoris lors de la recherche de nouveau matériel qui divertit et distrait.

A tel point qu’à plus d’une occasion, Netflix a montré qu’il a l’intention de continuer à parier sur de nouveaux produits de différents pays. D’ailleurs, la grande preuve en est qu’il existe désormais une fiction qui est à la mode sur la plateforme et qui ne cesse de réussir. D’origine polonaise, ce strip est parmi les plus regardés et convient parfaitement aux fans de mini-séries. C’est pourquoi, à partir de spoilers, nous vous le présentons

+ La série polonaise en 4 épisodes qui fait fureur sur Netflix :

Au mois de juillet qui vient de commencer, de nombreuses productions ont fait sensation dans Netflix. Mais aucun n’était aussi surprenant que Reineune série polonaise de quatre épisodes arrivée sur la plateforme le 23 juin et continue de captiver les téléspectateurs du géant du streaming. En effet, son intrigue captivante et passionnante caresse la douleur de la diversité des sexes.

De quoi s’agit-il? Aussi, Thème LGBTQI+, Reine suit la vie de Sylwester, un tailleur à la retraite qui travaille maintenant comme drag queen à Paris, où il vit une vie heureuse après avoir quitté la Pologne il y a 50 ans. Mais un jour, il fait face à une promesse qu’il ne pourra pas tenir : il s’est juré de ne jamais retourner dans son pays, jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre lui demandant de donner un rein à sa fille malade. À contrecœur, il retourne dans sa ville natale, se retrouvant dans un voyage inattendu où il doit non seulement faire face à son passé, mais aussi utiliser son talent artistique pour sauver cette ville.. (Spoilers).

Sans aucun doute, c’est une histoire de rédemption, de seconde chance et comment l’amour surmonte toutes les différences. Protagonisée par Julia Chetnicka Oui Andrzej Seweryn, cette histoire est parfaite pour profiter pendant le week-end et passer un bon moment. Bien sûr, il convient de noter qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de deuxième saison confirmée au-delà de celle-ci. Reine Il totalise 7 400 000 heures vues lors de sa première semaine dans le TOP 10 des plus joués.

