La série Poirot de Kenneth Branagh se poursuivra avec une troisième sortie, une hantise à Venise

C’est officiel, Kenneth Branagh, lauréat d’un Oscar, reviendra en tant que probablement le plus grand détective du monde, Hercule Poirot, lors d’une troisième sortie après celle de cette année. Mort sur le Nil. Révélé avec l’aimable autorisation de Deadline, Poirot exercera à nouveau son métier de détection dans Une hantise à Venisequi sera basé sur le roman d’Agatha Christie de 1969 intitulé Fête d’Halloween.





« Se déroulant dans l’étrange Venise de l’après-Seconde Guerre mondiale à la veille de la Toussaint, » A Haunting in Venice « est un mystère terrifiant mettant en scène le retour du célèbre détective, Hercule Poirot », lit-on dans la logline officielle de A Haunting in Venice. » Maintenant à la retraite et vivant en exil volontaire dans la ville la plus glamour du monde, Poirot assiste à contrecœur à une séance dans un palais délabré et hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, le détective est plongé dans un monde sinistre d’ombres et de secrets.

Branagh a fait ses débuts en tant que Poirot glorieusement moustachu en 2017 Meurtre sur l’Orient Express avant de reprendre le rôle dans Mort sur le Nil retour en février. Bien que les deux sorties aient reçu des critiques mitigées, elles ont chacune connu un grand succès financier, ce qui suggère que le public ne peut pas en avoir assez de ces polars à l’ancienne.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est un développement fantastique du personnage Hercule Poirot, ainsi que de la franchise Agatha Christie », a déclaré Branagh à propos de la dernière sortie de Poirot. « Basé sur une histoire complexe et peu connue de mystère qui se déroule à Halloween dans une ville ravissante en images, c’est une opportunité incroyable pour nous, en tant que cinéastes, et nous savourons la chance de livrer quelque chose de vraiment glaçant pour nos fidèles spectateurs. .”

Tous les deux Meurtre sur l’Orient Express et Mort sur le Nil ont amassé des moulages d’ensemble stellaires pour Poirot de Branagh pour pointer du doigt, et Une hantise à Venise ne sera pas différent. Aux côtés de Branagh, Une hantise à Venise mettra en vedette un casting qui comprend Tina Fey (30 Rocher), Michelle Yeo (Tout partout tout à la fois), Kyle Allen (West Side Story), Camille Cotin (Allié), Jamie Dornan (Cinquante Nuances de Grey, La Chute), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (Kal Ho Naa Ho), Emma Laird (Maire de Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone) et Riccardo Scamarico (John Wick: Chapitre 2).





Kenneth Branagh vise un univers partagé d’Agatha Christie

Renard du 20e siècle

Avec Une hantise à Venise et donc une autre suite de Poirot maintenant confirmée, le réalisateur et star Kenneth Branagh se rapproche de plus en plus de son souhait de créer un univers partagé Agatha Christie. « Je pense qu’il y a des possibilités, n’est-ce pas? Avec 66 livres, nouvelles et pièces de théâtre, elle – et elle rassemble souvent les gens dans ses propres livres en fait, de manière si naturelle – elle a apprécié ça », a déclaré Branagh en 2017. » On a l’impression qu’il y a un monde – tout comme avec Dickens, il y a un monde complet qu’elle a créé – certains types de personnages qui vivent dans son monde – qui, je pense, a de réelles possibilités. »

Réalisé par Kenneth Branagh, Une hantise à Venise est configuré pour être écrit par Logan scribe Michael Green, le film devant commencer la production le mois prochain avant une sortie en 2023.