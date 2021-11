La série Point Break Sequel sera centrée sur la fille de Johnny Utah

Point de rupture reste l’un des meilleurs films d’action des années 90, et maintenant, l’écrivain W. Peter Iliff a taquiné un retour au surf, révélant ses plans proposés pour une série de suites qui révélerait ce qui est arrivé à l’agent du FBI de Keanu Reeves, Johnny Utah. Iliff a offert quelques détails concernant le Point de rupture 2 show, y compris qu’il serait dirigé par la fille d’Utah, et que depuis les événements du premier film, Johnny a mystérieusement disparu…

« Johnny Utah a disparu. Son corps n’a pas été retrouvé. Il est [been reported] mort depuis des années. Il y a un mystère autour de l’endroit où il se trouve, et vous allez le découvrir – il n’est pas mort. Il y a une plus grande histoire qui évolue autour de ça, alors qu’elle s’implique dans ce mouvement éco-terroriste, qui bien sûr est maintenant une grande chose. »

Réalisé par Kathryn Bigelow, Point Break met en vedette Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty et Gary Busey, et présente Reeves en tant qu’agent infiltré du FBI chargé d’enquêter sur l’identité d’un groupe de braqueurs de banque tout en développant une relation complexe avec le charismatique du groupe. leader. Le film est toujours considéré comme l’un des meilleurs de Reeves, avec Johnny Utah quittant son travail au FBI et dans l’inconnu à la fin du film.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

En effet, il semble que le mystère de l’endroit où se trouve Johnny Utah constituerait l’épine dorsale de la série, la fille d’Utah se lançant dans ses propres aventures en cours de route. Iliff a ensuite révélé quelques détails supplémentaires sur le scénario et le personnage central, la fille d’Utah étant une ancienne snowboardeuse olympique qui a pris sa retraite après qu’une blessure a mis fin à son rêve. Elle décide de suivre les traces de son père, devenant un agent du FBI et de s’infiltrer au sein d’un groupe éco-terroriste. Elle ressemble certainement à une puce du vieux bloc, possédant le même désir d’une pointe d’adrénaline que son père.

Malheureusement, alors que tout cela semble être une continuation parfaitement logique, et même passionnante pour les fans de l’original Point de rupture, Iliff a eu des nouvelles décevantes, déclarant qu’il doutait que la série se produise un jour et que, même si c’était le cas, Keanu Reeves ne reviendrait probablement pas dans un rôle principal.

« Ils ont fait une offre à Keanu pour produire cette série télévisée – pas pour y jouer, juste pour le produire. Mais Keanu est occupé… c’est un homme occupé, donc nous ne pouvons pas obtenir son engagement, donc je ne peux pas obtenir Alcon [Entertainment] pour faire ça. »

Keanu Reeves est en effet très occupé en ce moment et ramène en fait plusieurs de ses autres personnages bien-aimés pour des suites très attendues. Le premier est le quatrième opus surprise de La matrice franchise, Tles résurrections matricielles, qui retrouve l’acteur comme le sauveur de l’humanité. Situé vingt ans après les événements de Les révolutions matricielles, Neo mène maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco. Alors qu’il ne se souvient pas de sa vie antérieure, une rencontre fortuite avec Trinity va relancer son destin et rouvrir son esprit au monde de La matrice. Les résurrections matricielles devrait sortir en salles le 22 décembre 2021 et sera également diffusé en numérique sur HBO Max pendant un mois à compter de cette même date.

Reeves reviendra également au rôle de maître assassin John Wick dans John Wick : Chapitre 4, dont la sortie est prévue le 27 mai 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Slash Film.





Sortie d’une nouvelle bande-annonce pour Action Thriller Dangerous Cette bande-annonce de révélation finale publiée à la fin du mois dernier offre aux fans une bonne idée de ce à quoi s’attendre de l’action intense avant sa sortie en salles.

Lire la suite





A propos de l’auteur