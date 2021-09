La série « Pitch Perfect » arrive à Peacock: voici les détails

Une série « Pitch Perfect » a été commandée chez Peacock avec Adam Devine à bord pour reprendre son rôle de la franchise de films, Variety a appris en exclusivité.

La série se déroule plusieurs années après les événements des films. Devine revient sous le nom de Bumper Allen, qui déménage en Allemagne pour relancer sa carrière musicale lorsqu’une de ses chansons devient importante à Berlin.

Bumper était le principal antagoniste du premier film et le leader du groupe a cappella entièrement masculin The Treblemakers. Il est revenu dans le deuxième film en tant que personnage secondaire et amoureux du personnage de Rebel Wilson, Fat Amy. Il a travaillé comme choriste pour John Mayer avant de retourner dans son alma mater, l’Université de Barden, en tant qu’agent de sécurité.

« Pitch Perfect » sera écrit par Megan Amram, qui sera également productrice exécutive et showrunner. Elizabeth Banks et Max Handelman de Brownstone Productions seront également producteurs exécutifs avec Paul Brooks et Scott Neimeyer de Gold Circle Films. Devine sera le producteur exécutif en plus de la vedette. Universal Television produira. Brownstone et Gold Circle ont produit les trois films de la franchise « Pitch Perfect », Banks ayant réalisé « Pitch Perfect 2 » et apparaissant à l’écran dans les trois films.

« Notre prochaine série ‘Pitch Perfect’ est un autre exemple de la synergie inégalée que NBCUniversal est capable de développer avec notre vaste bibliothèque d’IP », a déclaré Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement pour NBCUniversal Television and Streaming. « Quand nous avons vu l’opportunité de créer une série pour » Pitch Perfect « avec Elizabeth Banks, Max Handelman et Paul Brooks, ainsi que d’autres classiques du ver d’oreille pour le plaisir des super fans, nous avons sauté sur l’occasion. Et pour couronner le tout, nous sommes si chanceux que Adam Devine est la tête d’affiche de la série et apporte aux fans la sensibilité excentrique et éclatante de rire qu’ils adoraient dans la franchise de films. »

En plus de son travail dans les films « Pitch Perfect », Devine a joué dans des longs métrages tels que « Game Over, Man ! », « Isn’t It Romantic », « Jexi », « Magic Camp » et « Mike et Dave Need Dates de mariage. » À la télévision, il est surtout connu pour avoir joué dans la série à succès Comedy Central « Workaholics », qui a duré sept saisons. Il a également joué dans des émissions comme « Modern Family » et « The Righteous Gemstones », cette dernière émission préparant actuellement sa deuxième saison sur HBO.

« Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de présenter la franchise bien-aimée d’Universal Pictures » Pitch Perfect « au petit écran et d’explorer les personnages hilarants et distincts de ce monde (rempli de musique) », a déclaré Erin Underhill, présidente d’Universal. Télévision. « Nous avons la chance de nous associer aux talentueux Elizabeth Banks, Max Handelman et Paul Brooks, qui ont produit les films emblématiques ; Adam Devine exceptionnellement drôle et mémorable ; et Megan Amram, dont l’adaptation intelligente de ‘Pitch Perfect’ plaira à coup sûr au public. en riant fort et en tapant du pied. »

Inspiré du livre Mickey Rapkin du même nom, le premier film « Pitch Perfect » est sorti en 2012, le troisième et dernier film étant sorti en 2017. Les trois films ont rapporté près de 600 millions de dollars combinés dans le monde. Avec Devine et Wilson, la franchise était connue pour avoir joué Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp et Hailee Steinfeld.

Amram fait actuellement l’objet d’un accord global avec Universal Television. Ses crédits d’écriture passés incluent « The Good Place », « Parks and Recreation », « The Simpsons » et « Silicon Valley ». Elle a été nominée pour cinq Emmy Awards au cours de sa carrière – deux pour « The Good Place » et trois pour sa série courte « An Emmy for Megan ». Elle a reçu un contrecoup en 2020 après que certains tweets offensants du passé ont refait surface, pour lesquels elle s’est ensuite excusée.

La nouvelle de l’adaptation de la série « Pitch Perfect » survient alors que les services de streaming alignés sur les sociétés de médias traditionnels s’appuient de plus en plus sur leur IP existante pour générer de nouvelles programmations scénarisées. Peacock diffuse actuellement des versions mises à jour de « Saved by the Bell » et travaille également actuellement sur un redémarrage de « Battlestar Galactica », une tournure dramatique de « Fresh Prince of Bel-Air » et des versions de série de « Field of Dreams », » MacGruber » et « Ted », entre autres.

