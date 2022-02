La série Percy Jackson sur Disney+ commencera le tournage cet été

L’adaptation de l’histoire des livres de Rick Riordan pour Disney+, « Percy Jackson et les Olympiens »commencera l’enregistrement le 1er juin 2022. L’auteur de l’histoire de Percy Jackson lui-même a visité les bureaux de production et le studio où la série sera filmée, montrant des photos du bâtiment et du plateau d’enregistrement où Percy et vos amis auront leur aventures dans les mois à venir.

Une date de sortie officielle pour la série n’a pas encore été annoncée, la production semble aller dans la bonne direction après avoir annoncé que des plans étaient en cours pour cette nouvelle série pour Disney+ en 2020. Riordan a montré son enthousiasme pour cette nouvelle adaptation de Percy Jackson, Eh bien, bien que ses livres aient déjà reçu une adaptation cinématographique en 2010 et 2013, l’auteur de l’histoire n’a jamais vu les films car il considère qu’ils ne rendent pas justice à son personnage.

»Je n’ai pas encore vu les films, et je ne prévois jamais. Je les juge pour avoir lu les scripts, car ce qui compte le plus pour moi, c’est l’histoire. Je n’ai certainement rien contre les acteurs très talentueux. Ce n’est pas de ta faute. Je suis désolé qu’ils aient été entraînés dans cet énorme gâchis », a posté Rick Riordan dans un tweet qu’il a ensuite supprimé.

Les fans de Percy Jackson peuvent s’attendre à une adaptation digne des livres de Riordan, car l’auteur a été pleinement impliqué dans le processus de cette série pour Disney +, en écrivant le scénario de l’épisode pilote et en faisant partie de l’équipe de production exécutive.

Riordan a également salué le travail du réalisateur James Bobbinqui sera en charge de la série :

»James connaît bien les livres de Percy. Ses enfants sont fans. Son humour est merveilleux. Nous sommes entre de bonnes mains, demi-dieux, et nous avons de la chance de vous avoir dans notre équipe. Croisez les doigts pour que tout se passe comme prévu ! », a-t-il commenté.

Bien qu’il y ait encore de nombreuses inconnues sur cette nouvelle adaptation de « Percy Jackson », y compris le casting et la quantité de contenu des cinq livres qui sera abordée dans la première saison, il semble que Riordan soit convaincu que les choses vont s’arranger pour cela. série de Disney +.