La série Percy Jackson Disney + aura 8 épisodes, des annonces de casting attendues bientôt

La nouvelle série télévisée basée sur Percy Jackson et les Olympiens avance selon l’auteur Rick Riordan, le scénario étant presque terminé et le tournage devant commencer en juin. De plus, l’auteur a révélé dans une nouvelle mise à jour sur son site Web que la première saison de l’émission Disney + comportera huit épisodes car elle raconte l’histoire de Percy Jackson et le voleur de foudre. La nouvelle série d’aventures en direct basée sur l’ensemble de romans de Riordan cherchera à rendre justice à l’histoire d’une manière que l’adaptation cinématographique de 2010 ne l’a pas fait.

Bien que Riordan n’ait pas été impliqué dans le film et sa suite, Percy Jackson: la mer des monstres, cette fois-ci, il a été complètement immergé dans le projet, de la participation au scénario à la production. Cette fois-ci, l’auteur a pu assurer aux fans que la série restera fidèle aux romans, et son dévouement à faire fonctionner la série ressort clairement de ses mises à jour constantes sur la façon dont les choses se passent.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tout en discutant de la façon dont il a passé un peu de temps à installer un bureau sur le lieu de tournage prêt pour l’été sur son site Web, l’auteur a ensuite confirmé combien de temps nous pouvons nous attendre à ce que la première saison de l’émission dure, et que la moitié de celle-ci est déjà terminée. . Il a dit:

« Le travail de script avance également bien. Nous avons des scripts pour les quatre premiers épisodes à peu près terminés et nous travaillons dur sur les quatre autres de la saison un. La salle des écrivains continue. »

La nouvelle du casting de Percy Jackson devrait être annoncée bientôt





Walt Disney Studios

Il reste encore un long chemin à parcourir avec la série Percy Jackson, mais le casting des personnages principaux est en cours depuis un moment et devrait être annoncé prochainement. Selon Riordan, bien qu’il ne puisse rien révéler, les trois rôles principaux de Percy, Grover et Annabeth sont presque conclus, tandis que d’autres membres de la distribution en sont aux premiers stades de la distribution. Il a dit:

« Juste une supposition, je dirais que nous sommes encore dans au moins quelques semaines avant de pouvoir annoncer quoi que ce soit, et lorsque nous annoncerons les trois principales pistes, nous les annoncerons probablement toutes en même temps (mais c’est JUSTE ma supposition personnelle ). »

La série basée sur les romans est en développement actif depuis deux ans maintenant, depuis que Riordan a annoncé que Disney produisait une série multi-saisons basée sur ses romans, chaque saison couvrant l’un des titres, en commençant par Le voleur de foudre. Bien sûr, l’histoire était déjà sortie sous forme de film il y a plus de dix ans, mais avec des critiques médiocres des critiques et du public, ainsi que Riordan lui-même, plus ou moins renié le film et sa suite. Cette fois-ci, il semble que tout le monde sera plus satisfait du résultat, car Riordan a déjà partagé à quel point il était enthousiaste à l’idée de travailler sur la nouvelle version de ses histoires, et cela ne peut que bien se traduire à l’écran lorsque la série atterrit sur Disney + parfois L’année prochaine.









L’auteur de Percy Jackson partage la mise à jour de l’émission télévisée, promettant une expérience Disney + de premier ordre

Lire la suite





A propos de l’auteur