La série «  Percy Jackson  » a commencé à lancer des auditions

L’auteur de fantasy pour enfants et jeunes Rick Riordan a surpris ses fans l’année dernière en confirmant que sa série acclamée «Percy Jackson et les Olympiens» mettra en vedette une adaptation télévisée qui arrivera exclusivement pour Disney +, en tant que producteur exécutif et superviseur créatif.

Bien que les détails sur le projet aient été rares depuis lors, Riordan a partagé sur son site officiel des informations susceptibles de présenter une idée de l’état actuel de la série, qui auditionne déjà pour Percy, son protagoniste, offrant une liste des caractéristiques requises. .pour la série, y compris l’âge, l’appartenance ethnique et la manière dont vous pouvez demander une audition.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « You »: Showrunner fait l’éloge des performances de la nouvelle saison

Demi-dieux, c’est (l’un des) moments que vous attendiez: ⚡️ LA RECHERCHE DU RÔLE DE PERCY A COMMENCÉ !!!!! ⚡️ Pour tous les détails (y compris comment auditionner), cliquez sur le lien ci-dessous! Https: //t.co/szhPwQKjBN – Rick Riordan (@rickriordan)

27 avril 2021





« Le processus d’audition en est maintenant à ses débuts, ce qui signifie que nous avons lancé un appel aux agences de création de talents pour qu’un acteur incarne Percy Jackson », a écrit Jordan sur son compte Twitter officiel.

Sur la liste des exigences, Riordan demande à un acteur capable de jouer un garçon de 12 ans pour qu’il puisse vraiment voir le changement de 12 à 16 ans au cours de la série. Disney ne serait pas à la recherche d’un groupe ethnique spécifique, soulignant que « Ils veulent seulement la meilleure personne qui puisse se faire passer pour le personnage que nous connaissons et aimons dans les livres. »

Disney suivrait ces exigences pour l’un des personnages, garantissant un engagement à créer une distribution diversifiée et inclusive pour la série, indépendamment de l’orientation, de l’ethnie, du handicap ou de l’origine nationale.

Ce n’est pas quelque chose que les fans de Jordan devraient être surpris. Après tout, « Percy Jackson et les Olympiens » et sa saga consécutive, « Heroes of Olympus » présentent des personnages de toutes sortes de origines raciales, d’orientations et d’ethnies. « The Lightning Thief », le premier opus de la série, est sorti en 2005, gagnant rapidement un culte.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sam Wilson est déjà Captain America sur les réseaux sociaux officiels

Une adaptation mettant en vedette Logan Lerman a été réalisée en 2010 avec une suite sortie trois ans plus tard. Inutile de dire que les fans de la saga et Riordan lui-même ont complètement ignoré les deux productions, qui sont trop éloignées de la vision originale des romans.