La série Penguin présente John Cenatiempo dans un rôle mystérieux

Le Batman élargit son univers avec Le pingouin, une série télévisée centrée sur Chesterfield Cobblepot de Colin Farrell qui suit les événements après le film acclamé et se connectera directement avec la suite à venir. Les émissions ont commencé à tourner ces derniers jours et continuent d’ajouter des noms intéressants de sa distribution.





Jusqu’à présent, les seuls acteurs confirmés à part Farrell étaient Cristin Milioti (Palm Springs), qui jouera nul autre que Sofia Falcone, fille du tristement célèbre chef de la mafia de Gotham City, joué par John Turturro dans le film. film, et le vétéran Clancy Brown (Le Mandalorien), qui donnera vie à Salvatore Maroni, le mafieux qui a défiguré Harvey Dent dans les comics et qui a été incarné par Eric Roberts dans Le Chevalier Noir. Ont également été annoncés Michael Kelly (Château de cartes), Shohreh Aghdashloo (L’étendue) et Deirdre O’Connell (Soleil éternel de l’esprit impeccable), sans aucune information sur leurs rôles.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, grâce aux images divulguées de l’ensemble (via Accueil de la DCU), il a été révélé que l’acteur de (L’Irlandais), John Cenatiempo, fera également partie de la production dans un rôle mystérieux :

Les images, cependant, montrent Cenatiempo avec Farrell marchant dans les rues de Gotham, donc son personnage peut être un allié ou quelqu’un proche du protagoniste.





Qui est le Pingouin ?

Warner Bros.

Le méchant populaire est apparu pour la première fois dans BD détective #58 en 1941, et a été créé par Bob Kane et Bill Finger. Oswald est un homme petit et trapu, connu pour son amour des oiseaux et ses parapluies high-tech spécialisés. En tant que gangster et voleur, il est connu comme le « seigneur du crime »; son entreprise de boîte de nuit fournit une couverture pour les activités criminelles, et il est fréquemment utilisé par Batman comme source d’informations sur la pègre criminelle, quelque chose d’exploré dans le film mettant en vedette Robert Pattinson.

Étant l’un des ennemis les plus connus du Dark Knight avec le Joker, il est apparu dans diverses adaptations des histoires de Caped Crusader, certaines des plus connues étant la version de Danny DeVito pour les films de Tim Burton. Plus récemment, le personnage a également eu un rôle central dans la Gotham série, où il a été joué par Robin Lord Taylor, qui a été très acclamé pour son travail en tant que méchant.

Dans la série, on verra sûrement la montée en puissance d’Oswald après que son patron, Carmine Falcone, ait été tué en Le Batman. Pour cette raison, il est probable qu’il soit le principal méchant de la suite du film.