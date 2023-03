La série Penguin présente Clancy Brown dans le rôle de Salvatore Maroni

HBO Max a ajouté un autre grand nom à Colin Farrell dirigé Le pingouinavec une star vétéran Clancy Brun rejoindre le casting dans le rôle du chef de la mafia Salvatore Maroni. La première série dérivée de Le Batman a officiellement lancé le tournage, le concepteur de la production du film partageant le premier plan du plateau sur son compte Instagram, et le casting de Brown sera probablement le dernier grand nom à être ajouté à la production.

Selon Variety, Brown jouera le rôle récurrent de Salvatore Maroni, qui a été mentionné mais pas vu l’année dernière Le Batman. Le Dexter : sang neuf La star rejoindra Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo et Deirdre O’Connell dans la série, qui devrait arriver sur HBO Max en 2024.

Le personnage de Maroni n’a peut-être pas été vu dans cette chronologie particulière de Batman, mais l’effondrement de l’empire du seigneur du crime noté dans Le Batman est la seule raison pour laquelle Carmine Falcone a pu construire son propre empire dans le film. À son tour, la mort de Falcone dans le film est ce qui donne ensuite au pingouin de Farrell son propre coup au grand moment. Maroni n’a jamais été une présence constante dans le monde à l’écran de Batman, mais il est apparu dans Gotham, le chevalier noir et Batman pour toujoursjoué respectivement par David Zayas, Eric Roberts et Dennis Paladino.

Selon des informations récentes, Batman de Robert Pattinson fera une apparition dans Le pingouin. Naturellement, la série étant fermement axée sur les tentatives du personnage titulaire de Farrell de devenir une cheville ouvrière criminelle de Gotham, il y aura un temps d’écran limité pour Batman ou Bruce Wayne, mais compte tenu de l’univers partagé mis en place par Matt Reeves, il ne le sera pas. être un camée particulièrement surprenant à voir.

Le pingouin poursuivra l’histoire d’Oswald Cobblepot, et pourrait également aider à mettre en place les événements de Batman partie II. Une chose est certaine, Colin Farrell ne s’attendait pas à avoir sa propre émission télévisée. Il a dit précédemment :

« La seule chose que j’avais une idée, c’est que je n’allais pas explorer le personnage autant que je le voulais. Parce qu’il y a eu tout ce travail extraordinaire fait par [makeup artists] Mike Marino et Mike Fontaine et son équipe, et je pensais juste que c’était la pointe de l’iceberg, pardonnez le jeu de mots, que nous allions faire les six ou sept scènes que nous avons faites dans le film. Je leur en étais reconnaissant, mais je voulais plus.