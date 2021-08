La série « Peacemaker » a déjà sa première affiche officielle

Peu avant l’arrivée de « The Suicide Squad » en salles, Warner Bros a annoncé que son réalisateur et scénariste James Gunn préparait une série dérivée centrée sur le personnage de « Peacemaker », interprété par John Cena, débouchant sur toutes sortes de spéculations. à propos de sa place dans la chronologie de la bande.

« The Suicide Squad » s’est avéré être le film le plus acclamé de la carrière de Gunn jusqu’à présent, et les fans ont été fascinés par la façon dont Cena a dépeint ce personnage peu connu dans l’univers DC. Bien que la série n’arrivera sur la plateforme HBO Max qu’en 2022, nous connaîtrons de nouveaux détails à son sujet en octobre, lors de la deuxième édition de « DC Fandome ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Batwoman » présentera Poison Ivy dans sa troisième saison

DC Comics a annoncé ce mardi 31 août la réalisation de cet événement virtuel au cours duquel seront présentées les meilleures sorties en bande dessinée, cinéma, télévision et jeux vidéo liées à la franchise, dévoilant une première affiche officielle de la série « Peacemaker », qui a été partagé par Gunn sur ses réseaux sociaux.

La séquence post-crédits de « The Suicide Squad » anticipait le retour éventuel de « Peacemaker », qui est toujours en vie après sa confrontation avec Bloodsport (Idris Elba). James Gunn a indiqué que la série sera une suite du film et sera en même temps chargée de présenter les origines du personnage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur d’Invincible explique comment l’un de ses rebondissements a sauvé la série

«Il y a un moment dans le film où Bloodsport parle de son père et de ce qu’il était, et vous coupez à un plan de Peacemaker et il hoche la tête. C’est la graine de toute la série ‘Peacemaker’ », a commenté Gunn lors d’une conférence avec Variety le mois dernier, anticipant que le père du personnage de Cena sera joué par Robert Patrick.

James Gunn assure que Peacemaker n’est pas une mauvaise personne, c’est juste un méchant. « Cela semble irrécupérable dans le film. Mais je pense qu’il y a plus que ça. Nous n’avons pas eu l’occasion de le rencontrer comme nous avons rencontré d’autres personnages. Et c’est de cela que parle tout le spectacle. J’avais besoin de huit épisodes pour le faire, au moins ». « Peacemaker » sera une série exclusive pour le catalogue HBO Max.