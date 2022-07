La série passionnante et captivante de Netflix qui sort aujourd’hui et que vous ne devriez pas manquer

Netflix

Netflix a de grosses sorties pour aujourd’hui, le 15 juillet, mais l’une de ses nouvelles séries fait déjà fureur. La rencontrer.

©NetflixLever du soleil

Juillet est devenu le mois où Netflix Il a fait ses meilleurs pitchs à ce jour. Le calendrier de la plateforme pour ces journées est prometteur puisqu’il sera entièrement renouvelé avec des avant-premières inégalées. Parmi eux se trouvent différentes séries telles que Woo, un avocat hors norme qui fait fureur ou certains films comme Persuasionqui vient d’arriver sur la plateforme.

Cependant, au-delà de toutes ses premières, il y a une nouvelle production Netflix qui fait sensation parmi les spectateurs. En effet, son intrigue passionnante et engageante a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Eh bien, non seulement il combine drame et suspense, mais il a aussi un soupçon de terreur et de grandes performances qui font de la série une nouveauté. La rencontrer.

+ La nouvelle série Netflix à ne pas manquer :

Elles sont beaucoup Série Netflix qui montrent des réalités que vivent les femmes, mais aucune n’atteint un tel point de réalisme que Lever du soleil, qui vient d’arriver sur la plateforme. Avec une saison de seulement 13 épisodes qui durent moins d’une heure chacun, cette fiction est déjà très commentée par les téléspectateurs. En proie à beaucoup de drame et d’adrénaline, cette bande est originaire d’Espagne.

De quoi s’agit-il? Cette série suit la vie d’Alba, une jeune femme sans peur, mais qui fait face à une tragédie qui bouleverse sa vie. Après être retournée dans sa ville pour des vacances, la protagoniste assiste à une soirée, qui finit par être le pire jour de sa vie car un groupe de garçons l’agresse sexuellement. Mais lorsqu’elle découvre l’identité des agresseurs, son cauchemar s’amplifie : trois des quatre violeurs sont des amis de son petit ami, Bruno. Bien que, lorsqu’elle reconnaît le quatrième des hommes qui l’ont attaquée, elle apprend que la fin du cauchemar n’est en fait que le début. (Spoiler synopsis).

Protagonisée par Elena Rivera comme Alba Oui Eric Masip comme Bruno, cette production a un grand et prometteur avenir sur la plateforme. Bien sûr, pour l’instant, on ne sait pas combien de personnes l’ont vu, mais en raison du nombre de commentaires positifs qu’il a déjà reçus, il est probable qu’il ne faudra pas longtemps pour entrer. le TOP 10 des plus joués sur Netflix. Et, si c’est le cas, il a une chance d’être renouvelé pour une saison deux.

