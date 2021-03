La série Party Down Revival se déroule chez Starz

Starz a annoncé qu’il relançait la fête et développait une version en six parties Faire la fête série limitée. La nouvelle comédie originale est en cours de développement et de production exécutive par Faire la fête anciens Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie) avec John Enbom (iZombie, Bancé,), Paul Rudd (L’homme fourmi, Ghostbusters: l’au-delà) et Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie). Enbom sert également de showrunner. La série limitée est produite pour Starz par Lionsgate Television.

Faire la fête suit une équipe de restauration de Los Angeles – un sextet d’aspirants d’Hollywood coincés à travailler pour obtenir des pourboires en espérant leur «grande pause». À chaque épisode de cette comédie d’une demi-heure, la malheureuse équipe de restauration travaille sur un nouvel événement – et s’emmêle inévitablement avec les invités colorés et leur vie absurde.

« Avant le casting de Faire la fête sont devenus des acteurs de télévision et de cinéma bien connus et des lauréats de prix, ils portaient tous les mêmes nœuds papillon roses dans le cadre d’une équipe moins que compétente de serveurs-traiteurs de Los Angeles tout en poursuivant leurs rêves de célébrité dans la série STARZ « , a déclaré Christina Davis, Président de la programmation originale pour Starz. « Les fans attendent depuis plus de 10 ans que ce renouveau se produise et nous sommes ravis d’être en développement avec Rob, Paul, Dan et John à la barre. »

« Fin 2019, le Faire la fête les acteurs et les producteurs ont tous été réunis lors d’une rétrospective de l’émission animée par Vulture. Nous avons passé un si bon moment que nous voulions trouver un moyen de reconstituer l’équipe « , a déclaré Rob Thomas. » Le casting est tellement occupé ces jours-ci que trouver une fenêtre où nous pouvons le faire peut nécessiter une trigonométrie, mais nous ‘ sommes déterminés à y arriver. «

Le succès culte a duré deux saisons sur STARZ de 2009 à 2010 et mettait en vedette Ken Marino (Veronica Mars, Modèles de rôle), Adam Scott (Parcs et loisirs, De gros petits mensonges), Jane Lynch (Joie, Esprits criminels), Martin Starr (En cloque, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bénis ce désordre, Veronica Mars), Lizzy Caplan (château de Pierre, Maîtres du sexe) et Megan Mullally (Volonté et grâce, Le Grand Nord). Les deux saisons sont disponibles sur STARZ et en téléchargement ou en streaming via l’application STARZ.

Sujets: Streaming