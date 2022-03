La série originale Buffy contre les vampires revient en syndication pour le 25e anniversaire

Buffy contre les vampires fête ses 25 ans cette année. La populaire série mettant en vedette Sarah Michelle Gellar est sur le point de ramener la nostalgie au câble après avoir trouvé une nouvelle maison sur le Fuse appartenant à Latinx. La chaîne, qui est gérée par Fuse Media, était principalement dédiée à la musique, mais a depuis commencé à se diversifier pour inclure « le contenu multiculturel responsabilisant », et elle ajoutera la série de 7 saisons de Buffy contre les vampires à ce contenu à compter du 1er octobre 2022.

Buffy contre les vampires est devenu un phénomène culturel de la fin des années 1990 et a fait des stars de sa jeune distribution qui, aux côtés de Gellar dans le rôle-titre, comprenait David Boreanaz, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, James Marsters et Seth Green, ainsi qu’Anthony Stewart Head dans le rôle du toujours fiable Giles. . Basé sur le film de 1992 du même nom, qui mettait en vedette Kristy Swanson dans le rôle du tueur de vampires, le spectacle a duré sept saisons et a conduit à la série dérivée angeconsacré au vampire de Boreanaz, ainsi que de nombreux livres, bandes dessinées et jeux vidéo.

La série de 144 épisodes a diffusé son dernier épisode en 2003, mais ces dernières années, elle a trouvé sa place sur diverses plateformes de streaming Hulu et Amazon Prime Video, ainsi que des rediffusions pendant plusieurs années sur FX. Pourtant, il n’a pas été syndiqué depuis quelques années maintenant. Cela est maintenant sur le point de changer avec le retour de la série à la syndication par câble sur Fuse pour permettre à de nouveaux publics de revivre toute la série depuis le tout début. Il y a également eu de nombreuses tentatives pour faire revivre la série, les discussions les plus récentes commençant en 2018 avec le créateur original Joss Whedon intéressé à revenir, mais cela a frappé les tampons après de récentes révélations sur le comportement du réalisateur sur le plateau, qui, il a été révélé, avait entaché quelques stars de l’émission.

Dans le communiqué de presse publié par Fuse annonçant l’arrivée de Buffy à sa liste de contenu à venir, le nom de Joss Whedon n’a été mentionné nulle part alors que les émissions et les films liés au réalisateur continuent de mettre de la distance entre eux. Après avoir fait la une des journaux lorsque des accusations d’inconduite ont fait surface autour de la fusillade de Ligue des Justiciers, et en particulier, l’attitude du réalisateur envers les stars Ray Fisher et Gal Gadot, membres de l’original Buffy les acteurs, y compris Charisma Carpenter, ont soutenu les affirmations sur le comportement de Whedon sur le plateau.

La série a également été critiquée ces dernières années pour son manque de diversité dans la distribution, qui était majoritairement des acteurs blancs, bien que la série comprenne deux personnages, Willow et Tara, qui deviendraient un couple dans la série et seraient un couple lesbien de premier plan. à une époque où une telle chose n’était pas souvent vue dans la programmation grand public. Alors qu’une grande partie du contenu obsolète de l’émission était de l’époque, dans l’ensemble, la série n’a pas aussi mal vieilli que certains et continue d’être massivement populaire maintenant après 25 ans. Son retour à la syndication aidera la série à trouver à nouveau un nouveau public, et qui sait, un jour nous verrons peut-être une nouvelle itération du tueur apporter une touche moderne à la série.





