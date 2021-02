La série OPPO Find X3 est entièrement filtrée dans des images de haute qualité

La nouvelle série haut-milieu de gamme d’OPPO révèle pleinement son design innovant avec un module de caméra arrière entièrement intégré dans le châssis.

Chaque jour, nous recevons plus d’informations sur les nouveaux téléphones Android que nous pouvons voir cette année et l’un des plus importants est l’OPPO Find X3 Pro, qui sera accompagné des modèles Neo et Lite, qui ont été complètement filtrés une série d’images de haute qualité que nous vous montrons ci-dessous.

On peut déjà voir tous les détails de la conception de l’OPPO Find X3

Merci encore à une fuite provenant d’Evleaks que nous pouvons voir les premières images de haute qualité de l’OPPO Find X3 Pro, le successeur du succès OPPO Find X2 Pro, que nous avons examiné il y a près d’un an.

Il y a une semaine, nous avons révélé les premières images réelles de l’OPPO Find X3 Pro avec son design révolutionnaire, et maintenant nous vous apportons quelques images de haute qualité de ce terminal qui révèlent pleinement tous les aspects de votre conception.

Ce que nous pouvons voir sur ces images, c’est que le nouveau design sous la forme d’une « bosse » de son module de caméra arrière est confirmé, ce qui est entièrement intégré au châssis et cela ne ressort pas autant que vous pourriez vous y attendre.

Dans ces images, vous pouvez également voir, en détail, les quatre capteurs de ses caméras arrière, dont nous savons que deux d’entre eux font 50 MP et utilisent le même modèle de capteur, le Sony IMX766, un autre est un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique 2x et le quatrième est le plus révolutionnaire de tous, puisqu’il s’agit d’un capteur macro 3 MP avec un zoom 25x qui nous permettrait d’utiliser le mobile comme s’il s’agissait d’un « microscope ».

En plus de ces images du modèle le plus avancé de la gamme, Evan Blass a partagé sur son compte Twitter officiel une image réelle des trois composants de la série OPPO Find X3: l’OPPO Find X3 Lite, l’OPPO Find X3 Neo et l’OPPO Find X3 Pro.

Les voici réunis pour la première fois, les trois combinés de la série Find X3 d’OPPO. Restez à l’écoute pour un rapport complet sur Neo et consultez la couverture passée des deux autres. Pro: https: //t.co/TLA70IsFZahttps: //t.co/mJ7Xhp6FVjhttps: //t.co/qGzalp9fsT Lite: https: //t.co/MdK6AwFDSa pic.twitter.com/Q8WcgF4gDS – Evan Blass (@evleaks) 3 février 2021

Tout semble indiquer que la présentation officielle de ces trois terminaux aura lieu le mois prochain, donc il y a moins à voir en action les nouveaux paris de milieu de gamme et haut de gamme du constructeur chinois pour cette 2021.

