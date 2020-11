La série OnePlus 9 avec affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz devrait être lancée à la mi-mars 2021

Tendance FP10 nov.2020 12:54:55 IST

La série OnePlus 9 est en cours de développement et devrait comporter trois modèles différents. Les smartphones devraient être dévoilés au début de l’année prochaine, cependant, en raison de fuites, deux des appareils de la série s’appelleront OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. D’après un tweet d’un pronostiqueur qui porte le nom TechDroider, OnePlus 9 porte un numéro de modèle LE2110, tandis que OnePlus 9 Pro aura les numéros de modèle – LE2117, LE2119 et LE2120. Le pronostiqueur affirme également que la série n’aura que OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et qu’il n’y aura pas de troisième smartphone OnePlus 9.

La société devrait lancer la série OnePlus 9 à la mi-mars 2021.

Les numéros de modèle du Match de la série OnePlus 9 avec les deux premières lettres du nom de code « Lemonade » qui a été récemment révélé par le pronostiqueur Max J.

Les prochains smartphones de la série OnePlus 9 comporteront le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 875 qui sera lancé en décembre de cette année.

Selon un rapport de GizmoChina, la série OnePlus 9 aura un troisième modèle. Le numéro de modèle de l’appareil mystérieux est LE2127.

Les smartphones arboreront un écran AMOLED avec un trou de perforation centré, un écran de taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les appareils auront une résistance à l’eau IP68, NFC, deux haut-parleurs stéréo.

Les téléphones seront également livrés avec une charge sans fil de 40 W et une charge filaire de 65 W. Les prix et autres spécifications des smartphones de la série OnePlus 9 ne sont toujours pas connus. Mais la série à venir sera un produit haut de gamme en phase avec le marketing du OnePlus.

La société a été lancée le mois dernier OnePlus 8T en Inde. Le troisième smartphone de la série OnePlus 8 est livré avec un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processus Snapdragon 865 et une charge de 65 Wrap.

Avec un prix de départ de Rs 42 999, le smartphone est disponible en deux variantes de stockage: 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

