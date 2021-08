La série OnePlus 8 obtiendra le système d’exploitation intégré ColorOS d’Oppo au premier trimestre 2022

NO_BRAND BeMatik - UPCI carte de la série 16C550 Titan (8S 8xDB9 câble)

Carte UPCI d'avantages professionnels. Carte de technologie PnP, avec configuration IRQ automatique et port E / S. Vous permet de sélectionner le port série de COM1 à COM7. Fourni avec un câble Octopus multi-port qui se connecte à la carte série. Compatible avec les systèmes d'exploitation les plus courants (Windows, Linux, etc.). Idéal pour les serveurs utilisant la technologie basse tension (3,3 V). Caractéristiques Carte UPCI dotée de 8 ports série. Basé sur le 16C550 UART. Vous permet de configurer la vitesse de transmission sur 115,5, 230, 460 et 921 Kbps. Technologie PnP, avec configuration automatique des ports IRQ et E / S. Vous permet de sélectionner le port série de COM1 à COM7. Partage du même IRQ pour différents ports. Fourni avec un câble à 8 ports (câble Octopus) qui se connecte à la carte série. Compatible avec les systèmes d'exploitation les plus courants (Windows, Linux, etc.). Version UCPI (Universal PCI) qui prend en charge la double tension (3,3 V / 5 V) qui lui