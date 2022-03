La série One Piece de Netflix trouve plus de pirates au chapeau de paille

Netflix travaille actuellement sur un Série One Piece comme la première adaptation prometteuse en direct du manga culte et de l’anime sur les aventures des Pirates du Chapeau de Paille. Alors que déjà le le tournage a commencé sont et les premiers épisodes sont dans la boîte, le Occupation avec un dynamique des autres acteurs ajoutée.

Série One Piece : Premier casting avec Monkey D. Luffy et Koby

Les nouveaux ajouts incluent Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino, Aidan Scott, Jeff Ward, McKinley Belcher III et Vincent Regan, qui rejoindront le casting principal déjà bien connu sur le plateau de tournage – notamment Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy.

La liste des acteurs et des personnages de la série « One Piece » est la suivante :

Singe D Luffy – Inaki Godoy

– Inaki Godoy Zoro – Mackenyu

– Mackenyu nami -Emily Rudd

-Emily Rudd Usopp – Jacob Romero Gibson

– Jacob Romero Gibson Sanji – Taz Skylar

– Taz Skylar Koby – Morgan Davies

– Morgan Davies Alvida – Ilia Isorelýs Paulino

– Ilia Isorelýs Paulino Helmeppo – Adian Scott

– Adian Scott petit chariot – Jeff Ward

– Jeff Ward Arlong – McKinley Belcher III

– McKinley Belcher III Garp -Vincent Régan

« One Piece » d’Eiichiro Oda est l’un des mangas les plus réussis au monde depuis sa première apparition en 1997, qui se poursuit à ce jour avec plus de 100 numéros, tout comme la série animée du même nom de Tōei Animation and Production IG. La série a publié plus de 1 000 épisodes, suivis de divers OVA, films d’animation et jeux vidéo connexes. Avec un chiffre d’affaires de 21 milliards de dollars américains, « One Piece » est l’une des franchises les plus performantes au monde.

Série Netflix des créateurs de « Cowboy Bebop »

Avec la nouvelle série Netflix « One Piece », les héros populaires autour de Monkey D. Luffy prennent vie pour la première fois. La première saison se compose de 10 épisodes et raconte les débuts de l’Équipage du Chapeau de Paille, basé sur l’arc d’East Blue. Matt Owens (« Marvel’s Luke Cage ») et Steven Maeda (« Lost ») sont les scénaristes et les showrunners de la série.

La production est un effort de collaboration entre Netflix, Tomorrow Studios et Shueisha Publishing. Marty Adelstein (« Prison Break ») et Eiichiro Oda sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Tomorrow Studios est également à l’origine des séries Netflix malheureusement éphémères Cowboy Bebop et Snowpiercer. Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la série One Piece. Avant 2023, cependant, il ne faut probablement pas compter dessus.