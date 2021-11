La série occidentale The Abandons arrive sur Netflix du créateur de Sons of Anarchy Kurt Sutter

On dirait que Kurt Sutter vient d’aligner sa prochaine série, gracieuseté de Netflix. Les Fils de l’anarchie et Mayas MC co-créateur a conclu un accord avec Netflix pour créer une nouvelle série western appelée Les Abandonnés. Le plan est que la série se compose d’épisodes d’une heure qui viennent avec toute l’action graveleuse que nous attendons des histoires de Sutter, mais cette fois dans le Far West.

Cela fait suite à un accord précédent avec Netflix qui verra Sutter diriger le prochain film d’époque cette bête, élargissant encore sa relation avec le service de streaming. L’idée qu’il a eu pour Les Abandonnés est en fait antérieur à Fils de l’anarchie et l’autre œuvre télévisée la plus célèbre de Sutter, c’est donc un projet passionné qui se concrétise enfin. Sutter a parlé de la nouvelle série dans une récente conversation avec Deadline.

« J’ai toujours voulu faire un western, même avant Fils, puis Bois morts est sorti », a-t-il déclaré. « Il y a cette grande tradition d’Ian Anderson voulant être un grand guitariste de rock, et il a vu Clapton jouer, et il a dit: ‘Putain, je vais devenir le meilleur flûtiste rock qui ait jamais vécu.’ Et c’est exactement ce qu’il a fait pour Jethro Tull. C’est ce que j’ai ressenti quand j’ai vu Bois morts. J’ai dit : « Laissez-moi m’en tenir au genre policier », puis j’ai utilisé à peu près tous les acteurs de cette série. Mais j’aime le genre.

« J’ai toujours été fasciné par les origines de La Cosa Nostra, comment ces familles paysannes siciliennes étaient plus que marginalisées par les barons de la terre et les aristocrates », a ajouté le créateur de The Sons of Anarchy. «Ces familles se sont regroupées pour se défendre contre ces barons fonciers abusifs, et à partir de cette prise en charge de ces questions, La Cosa Nostra est née et est devenue l’autorité, la loi et l’ordre du pays.»

Sur ses autres influences pour cette émission, Sutter a déclaré: «Au cours de la pandémie, je regardais des rediffusions de Aubaine, et tout d’abord, il tient complètement le coup. Je me souviens de l’avoir regardé quand j’étais enfant, mais je me souviens juste qu’il y a un épisode où quelqu’un est tué, et Hoss veut juste se venger, et je veux dire, genre, une putain de vengeance sombre. En fin de compte, c’est une fin de télévision du réseau du dimanche, mais je viens de réaliser que les Cartwright étaient à deux doigts d’être des hors-la-loi, n’est-ce pas? Et j’ai adoré que tout vienne de ce sens profond de loyauté envers la famille, la terre, la ville. Telles étaient les origines de ceci, avec le titre de travail Les Abandonnés. »

Kurt Sutter a également pesé sur l’accident tragique qui a laissé Halyna Hutchins morte sur le tournage de Rouiller en octobre. Il dit qu’il n’a jamais eu d’incident sur aucun de ses plateaux parce qu’ils « ont toujours suivi le protocole ». Malgré cela, Sutter est disposé à se conformer à toute nouvelle réglementation de sécurité résultant de la Rouiller incident, qu’il s’agisse d’armes à feu en caoutchouc. L’enquête est toujours en cours sur la fusillade et les ramifications de longue date qu’elle laissera sur l’industrie restent à voir.

