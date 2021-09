La série Obi-Wan ne décevra pas les fans, selon Ewan McGregor

Les fans de Star Wars sont de plus en plus impatients de la future sortie de « Obi-Wan Kenobi », une mini-série dans laquelle l’équipe de Lucasfilm a ramené Ewan McGregor 16 ans après sa dernière apparition dans la franchise pour présenter une histoire sur les années d’exil du Jedi Knight, qui est l’un des personnages préférés du fandom.

McGregor est à une étape extrêmement flatteuse de sa carrière, ayant reçu ce week-end l’Emmy Award dans la catégorie « Performance exceptionnelle dans une série limitée » pour son travail dans « Halston ». L’acteur a maintenant fait de nouvelles déclarations sur son retour dans la saga galactique.

« Nous avons fini de tourner notre série et c’était vraiment amusant. J’ai vraiment aimé travailler avec Deborah Chow (la réalisatrice et productrice exécutive de la série), et je pense qu’elle ne décevra pas », a commenté McGregor dans les coulisses des Emmy Awards to Deadline. « La nouvelle technologie que nous avons utilisée pour le faire est tellement cool, et c’était une expérience différente des trois films originaux que j’ai faits. »

McGregor reprendra le rôle qu’il a joué dans « La menace fantôme », « L’attaque des clones » et « La vengeance des Sith ». Bien qu’Obi-Wan ait fait des apparitions ultérieures dans la série animée de la franchise, c’est la première fois que l’acteur revient dans le personnage depuis sa dernière apparition sur grand écran en 2005.

McGregor ne sera pas le seul visage familier que nous verrons dans « Obi-Wan Kenobi ». Hayden Christensen, qui a été chargé de jouer Anakin Skywalker dans les épisodes II et III de la trilogie préquelle de « Star Wars », a été confirmé pour jouer le rôle de Dark Vador dans le cadre d’une éventuelle revanche après la confrontation brutale entre maître et apprenti. sur la planète Mustafar.

Deborah Chow, qui a également été réalisatrice sur « The Mandalorian », a développé avec « Obi-Wan Kenobi » une série limitée qui se déroulera dix ans après l’exil du chevalier Jedi sur Tatooine après la montée de l’Empire Galactique. avec l’ordre de garder un œil sur Luke Skywalker, le fils de son ancien disciple. La série devrait être diffusée en 2022.