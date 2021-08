La série Obi-Wan Kenobi serait prête à terminer le tournage

Il semble que très peu de temps depuis le tournage sur Disney+ Guerres des étoiles séries Obi Wan Kenobi a commencé et maintenant il semble que cela soit pratiquement terminé pour de nombreux acteurs, beaucoup d’entre eux étant déjà en train de filmer leurs prochains rôles et un postant un message d’adieu sur Instagram. Comme pour la plupart des grandes productions, les fans aux yeux d’aigle ont pratiquement traqué chaque mouvement effectué par les acteurs de l’émission dirigée par Ewan McGregor et les spéculations sur bon nombre de leurs statuts de travail ont clairement montré que si la photographie principale n’était pas déjà terminée, il pouvait il ne reste que quelques jours.

Un nombre de Guerres des étoiles et les sites de fans de science-fiction en général ont compilé des mises à jour récentes de Obi Wan Kenobi des joueurs tels que Sung Kang, O’Shea Jackson Jr, Rupert Friend et, plus intéressant encore, Indira Varma, alors qu’elle utilisait son compte Instagram pour publier un message indiquant que son temps de tournage était terminé. Le journaliste hollywoodien a reçu des informations selon lesquelles Friend avait terminé son tournage sur la série, tandis que Kang et Jackson Jr ont tous deux été vus entrer dans le personnage de leurs prochains projets de films.

Le post Instagram de Varma disait: « Faire partie de cette bête incroyable Obi Wan Kenobi a été un voyage. Casting fabuleux de gens adorables. La brillante réalisatrice Deborah Chow et la plus belle équipe de créatifs. J’ai hâte de voir le résultat du travail incroyable et du talent de chacun à l’écran. Merci. Que la force soit avec toi. »

Le journaliste hollywoodien’ L’article répertorie également Simone Kessell comme une autre star qui semble avoir quitté la série pour quelque chose de nouveau, tandis que les décors construits pour créer la planète Tatooine ne sont plus utilisés. Toutes ces preuves sont assez concluantes que pour la plupart, la production est maintenant terminée, mais il pourrait y avoir une pièce spécifique qui a été conservée pour la fin, ce qui pourrait signifier que les deux plus grandes stars de la série traînent toujours.

Il est bien connu que Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador et cela signifie que cette série limitée le verra affronter Obi-Wan d’Ewan McGregor dans une bataille qui se déroulera probablement dans le secret d’un film Marvel. Pour cette raison, on s’attendrait à ce que toutes les autres photographies soient terminées et que de nombreux acteurs et équipes soient emballés avant que ces séquences d’action climatiques ne soient tournées pour aider à garder la grande séquence secrète.

Le Obi Wan Kenobi la série est quelque chose dont beaucoup de gens n’étaient pas sûrs qu’elle se produirait jamais, avec des allusions pendant de nombreuses années mais sans jamais réellement progresser, maintenant que tout semble commencer à s’arrêter, il nous reste probablement moins d’un an avant que la série ne fasse ses débuts le Disney + dans le courant de 2022. Les dernières années ont été bonnes pour les fans de Star Wars, avec des goûts Le Mandalorien, et Voleur un réussi à restaurer beaucoup de confiance dans le Guerres des étoiles univers. Avec tant d’autres choses à venir, il semble que Disney + pourrait être l’une des meilleures choses à faire pour permettre à ces histoires d’être racontées sur un support qui n’aurait pas fonctionné sous forme de film.

Sujets : Obi-Wan Kenobi, Star Wars