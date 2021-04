La série Obi-Wan Kenobi semble plus réelle que les préquelles promet Ewan McGregor

Guerres des étoiles les fans réclament un standalone Obi Wan Kenobi depuis des années, et avec un tel projet maintenant à l’horizon à deux soleils, l’acteur de retour Ewan McGregor a discuté de la prochaine série Disney + en la qualifiant de plus satisfaisante et plus réelle que les préquels qui divisent. Tout en reconnaissant que la réponse aux préquelles était « assez difficile » pour lui, McGregor ne peut s’empêcher d’être excité pour les débuts de Obi Wan Kenobi, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la nouvelle technologie StageCraft mise au point sur Le mandalorien.

« Ils projettent [the virtual backgrounds] sur cet écran LED massif. Donc, si vous êtes dans un désert, vous vous tenez au milieu d’un désert. Si vous êtes dans la neige, vous êtes entouré de neige. Et si vous êtes dans le cockpit d’un starfighter, vous êtes dans l’espace. Ça va se sentir tellement plus réel. «

Certainement, l’une des plus grandes critiques de la Guerres des étoiles prequels était l’utilisation incessante de l’écran bleu et vert, qui rendait souvent les scènes sans vie et artificielles. Par les sons de choses qui ne seront absolument pas le cas quand Obi-Wan Kenobi revient sur les écrans, quelque chose qui Ewan McGregor est sans aucun doute très content de son expérience de tournage Star Wars: Épisode I et ses suites ultérieures.

« [George Lucas] voulait de plus en plus de contrôle sur ce que nous voyons en arrière-plan. Après trois ou quatre mois de [being surrounded by blue screens], ça devient vraiment fastidieux – surtout quand les scènes sont … Je ne veux pas être impoli, mais ce n’est pas Shakespeare. Il n’y a pas quelque chose à creuser dans le dialogue qui puisse vous satisfaire quand il n’y a pas d’environnement là-bas. C’était assez difficile à faire. «

Très peu de détails sont encore connus sur le Disney + Obi Wan Kenobi série, mais nous savons que les événements de l’émission auront lieu une dizaine d’années après la fin des années 2005 Star Wars: Episode III – La revanche des Sith et continuera l’une des plus grandes rivalités en Guerres des étoiles lore, Obi-Wan contre Darth Vader, un événement que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit comme «le match revanche du siècle». McGregor lui-même a taquiné un autre affrontement de sabres laser entre les deux, l’acteur disant qu’ils auront « un autre coup l’un contre l’autre » pendant les événements de Obi Wan Kenobi.

Les détails officiels qui ont été révélés jusqu’à présent indiquent que Hayden Christensen reviendra en tant que Dark Vader, rejoignant Ewan McGregor en tant qu’Obi-Wan Kenobi, des rapports antérieurs affirmant que la série impliquera Vader tentant de retrouver son ancien mentor et ami. Des rumeurs ont continué de circuler selon lesquelles, compte tenu de la période de l’émission, un jeune Luke Skywalker serait également impliqué à un certain titre. McGregor a récemment été interrogé sur cette idée, à laquelle l’acteur a joué timidement en disant: « C’est très possible. Je ne sais pas. »

Le mandalorien et Mieux vaut appeler Saul Deborah Chow est sur le point de diriger la série et a également offert un aperçu du cadre de la série, révélant que l’intrigue commence à partir d’un principe simple: « Le simple fait d’être un Jedi, ce n’est pas sûr. » Obi Wan Kenobi devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. Cette nouvelle provient de SlashFilm.com.

