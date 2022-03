La série Obi-Wan Kenobi change de date et aura deux épisodes à sa première

La prochaine série de Disney+ à propos du jedi légendaire »Obi Wan Kenobi », vient d’annoncer qu’il aura un retard dans sa première. Cependant, ce n’est pas l’un des nombreux changements de date auxquels nous sommes habitués, puisque la série dérivée de Star Wars déplacera sa première du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai, avec une différence d’un seul jour, et avec la surprise qu’au lieu d’un seul chapitre, la série viendra à Disney + avec deux premiers chapitres.

A travers une vidéo du compte officiel de la série »Obi-Wan Kenobi », l’acteur Ewan McGregorqui donnera vie au personnage principal, qu’il a déjà incarné dans les films originaux de »Star Wars », a confirmé le changement de date de la série, remerciant également les fans pour l’excellent accueil réservé à cette nouvelle tournure.

« Obi-Wan Kenobi » se déroulera entre les événements des films Star Wars « La revanche des Sith » et « Un nouvel espoir », avec le Jedi exilé voyant de loin un jeune Luke Skywalker sur la planète depuis Tatooine.

Ça pourrait aussi vous intéresser : The Witcher : Netflix se prépare à enregistrer sa saison 3

Cependant, les problèmes commenceront lorsque l’Empire proposera aux Inquisiteurs de traquer et d’éliminer à tout prix les Jedi Obi-Wan Kenobi, après avoir échappé à l’organisation de l’Ordre 66. L’un des méchants de la série sera l’inquisiteur Moses Ingram. Reva, qui est décrite comme une chasseresse impitoyable et ambitieuse.

McGregor a également déclaré que le nouveau personnage aura un lien significatif avec le Grand Inquisiteur et le méchant emblématique de Star Wars, Dark Vador, partageant un objectif similaire du côté obscur de la force.

On sait aussi que l’acteur Hayden Christensen Il reviendra dans son rôle d’Anakin Skywalker, selon les récentes déclarations de McGregor : « Je pense que ce n’est un secret pour personne que Hayden Christensen revient et que nous sommes revenus pour prendre des scènes ensemble en tant qu’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. C’était génial de travailler avec lui. de nouveau. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : House of the Dragon a déjà une date de sortie officielle







« Je ne vais rien révéler d’autre sur l’histoire, je pense juste que ça va vraiment satisfaire les fans de Star Wars. Je pense que nous avons créé, ou ils ont créé une très bonne histoire. Je pense que les gens vont l’aimer », a-t-il déclaré. continué. .

« La chose la plus excitante était d’être sur le plateau et de les voir tous les deux émus », a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, à propos de la rencontre entre McGregor et Christensen. « Ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps. J’ai été étonné de voir à quel point c’était incroyablement émouvant pour chacun d’eux de se retrouver dans ces rôles.

Alors maintenant vous savez, mettez le 27 mai à votre agenda, qui sera quand »Obi-Wan Kenobi » arrivera sur la plateforme Disney+ avec ses deux premiers chapitres.