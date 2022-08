La série non officielle produite par des fans basée sur Star Wars: Knights Of The Old Republic: Episode One

The Spire présente une vidéo teaser d’Unreal Cinema. Cette reconstruction jouable représente les personnages bien connus Trask Ulgo et Avren à l’Endar Spire, une scène bien connue de l’ouverture de KOTOR.

Kart Onasi, le lieutenant Saran et Dark Bandon font partie des autres membres qui feront une apparition dans le premier épisode.

Depuis que KOTOR a été créé en 2003, les graphismes n’étaient pas les meilleurs, mais grâce à la technologie contemporaine, nous pouvons maintenant voir l’histoire d’une manière nouvelle.

Le groupe a accompli cela en utilisant le logiciel d’animation Reallusion, les outils de production virtuelle d’Unreal Engine et AI Motion Capture.

Le fan show aura trois saisons, la première saison ayant dix épisodes publiés de manière irrégulière. De plus, la distribution vocale de la série a déjà été choisie et a professé sa passion pour « Knights of the Old Republic ».

Unreal Cinema a déjà créé une série non officielle, comprenant une courte vidéo sur Dark Malek de Guerres des étoiles: L’Ancienne République. Les fans continuent de féliciter l’équipe pour l’esthétique captivante des jeux Star Wars vintage et des histoires qui élargissent l’univers.

Vous pouvez regarder cette vidéo Boba Fett rencontre Mario Kart et une bande-annonce pour un projet de fan de Star Wars Redemption si vous souhaitez voir plus de choses liées à Star Wars développées par des fans.

La critique est riche en discours, et les liens entre les personnages sont développés et indispensables au développement de l’intrigue. L’histoire peut changer et avoir plusieurs résultats en fonction des étapes que vous franchissez et de la façon dont vous réagissez aux invites de dialogue.

Le concept de dégradé clair-foncé est courant dans les RPG, ainsi qu’une interprétation intéressante de l’idée binaire exprimée dans les films. De plus, cette approche augmente l’immersion et la valeur de rejouabilité.