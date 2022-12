La série Netflix turque imposante et fantaisiste qui vous coupera le souffle

in

Netflix élargit ses possibilités de création depuis un certain temps. Au début, la plateforme se concentrait sur les pays les plus pertinents du secteur pour générer du contenu, mais elle a maintenant ouvert les portes à de nouvelles possibilités. Et, l’un d’eux est, sans aucun doute, la Turquie, d’où sont venus différentes séries ou films qui sont devenus à la mode. C’est pourquoi la plateforme n’a pas hésité à créer une fiction originale dans ce pays.

Et c’est quelque chose qui, apparemment, a très bien fonctionné puisque la première série turque originale de Netflix est désormais à la mode. Il s’agit de Le protecteur, une fiction qui a tellement fait fureur qu’elle compte déjà quatre saisons au total. Chaque édition avec un total de 10 à 7 épisodes chacun a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

Synopsis du Protecteur :

La série suit l’aventure épique de Hakan, un jeune marchand qui découvre son lien avec un ancien ordre secret destiné à protéger Istanbul. Au départ, il fait partie des quinze millions de personnes qui vivent dans la ville où l’Orient et l’Occident se rencontrent, où le passé et le présent conversent, mais tout cela change à jamais lorsqu’il découvre sa mission : arrêter un groupe mystérieux et mystique d’immortels les méchants détruisent votre terre. Va-t-il accomplir le sort du dernier protecteur ?

Cagatay ulusoy

Ayca Aysin Turan

mehmet kurtulus

Hazar Ergüclu

Okan Yalabik

Erol Gedik

Cem Yigit Uzumoglu

Özgür Bayraktar

