La série Netflix qui sort ce vendredi et vient d’être renouvelée pour une saison de plus

Netflix est la première plateforme de streaming. Et chaque mois il le confirme avec le grand nombre de premières qu’il a aux manettes. Son catalogue compte des centaines de propositions très diverses pour ceux qui aiment la comédie, l’horreur ou même la romance. Et, maintenant, il vient de dévoiler le renouvellement d’une série qui s’apprête à présenter sa troisième saison ce vendredi. Écoutez, nous vous donnons quelques indices.

L’histoire suit la vie d’un psychopathe qui se cache à ses côtés comme un jeune homme doux et gentil. Son protagoniste est Penn badge, qui a su se faire connaître à Hollywood grâce à son rôle dans Une fille bavarde, où il a partagé un casting avec rien de moins que Blake Lively et Leighton Meester. Nous supposons que vous avez déjà eu suffisamment d’informations pour savoir quelle série de Netflix aura une quatrième saison.

Ouais préparez-vous à sauter de votre siège, parce que Tu vient de confirmer le départ de son quatrième volet. Juste deux jours avant que le troisième ne soit visible, le géant du streaming a annoncé que l’histoire du sinistre Joe Goldberg se poursuivrait et cela semble plus cru. Il a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux où il a pu être vu avec sa casquette désormais classique réalisant certains de ses plans.

On ne sait toujours pas ce qui va lui arriver et sa vie « en famille » avec Love et leur premier enfant ensemble. À en juger par les images de la bande-annonce, les choses vont devenir très complexes pour eux. Les obsessions de Joe reviendront, seulement maintenant son partenaire sera là pour suivre ses traces de près et le garder à ses côtés. Cette relation toxique et macabre a de sombres secrets dans le passé, elle vous hantera donc dans cette troisième saison.

Les nouveaux épisodes peuvent être vus à partir de ce vendredi 15 octobre sur l’écran Netflix. Badgley et Victoria Pedretti Ils reprendront bien évidemment leurs rôles principaux, même si bien sûr de nouveaux personnages seront ajoutés : un mystérieux voisin et un détective qui enquêteront sur le couple.

