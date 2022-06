La série Netflix qui s’est surpassée et qui est toujours la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

in

Netflix

Netflix continue de triompher aux États-Unis et un nouveau Top 10 Nielsen le précise, avec une de ses séries en tête.

©NetflixLa série Netflix qui s’est surpassée et continue d’être la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen.

La chute des abonnés Netflix Ce fut un coup dur au niveau des entreprises, mais il ne fait aucun doute que le service de streaming continue de croître en termes de vues. On savait récemment que choses étranges il a battu un record qu’il avait obtenu Bridgertondonc la fureur de son contenu n’est pas démodée et se reflète également dans la dernière mise à jour aux États-Unis.

Nielsen publie son dernier rapport d’audience sur les téléspectateurs et le public de la plate-forme américaine Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. La principale caractéristique est sa précision des chiffres de reproduction, mais il faut du temps pour les compter et c’est pourquoi les données suivantes arrivent avec près d’un mois de retard.

+La série Netflix qui continue de réussir aux États-Unis.

Selon le dernier article de Nielsen sur son site officiel, le plus choisi aux États-Unis entre la semaine du 2 au 8 mai était Ozark avec 3,329 millions de minutes vues. Il s’agit de la deuxième partie de sa quatrième saison finale, qui a été créée le 29 avril et cette fois, elle est dépassée, puisque dans la mise à jour précédente, il avait atteint 2,575 millions de minutes regardées.

Ozark il a culminé son histoire avec ses 7 derniers épisodes, après une livraison divisée en deux parties. Cela est né de la réflexion des responsables, puisqu’ils imaginaient que 10 chapitres seraient peu pour ce qu’ils avaient à raconter et ils ont trouvé un chemin idéal pour leurs téléspectateurs, qui ont dit au revoir à l’une des meilleures fictions de la plateforme.

Netflix reste en deuxième position du classement Grâce et Frankie avec 880 millions de minutes jouées, tandis que Disney+ a pris la troisième place avec Chevalier de la lune, en obtenant 715 millions de minutes. Le reste du Top 10 a été complété par : cocomelon (701M), Esprits criminels (523M), Heartland (511M), NCIS (501M), Charme (449M), Plage extérieure (425M) et Tu ferais mieux d’appeler Saul (379 millions).

