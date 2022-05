La série Netflix qui pourrait détrôner Bridgerton aux Etats-Unis selon Nielsen

in

Netflix

Netflix continue d’être la plate-forme préférée des États-Unis, et un nouveau rapport Nielsen le prouve. Quelle série peut abaisser Bridgerton du trône?

©NetflixLa série Netflix qui pourrait détrôner Bridgerton aux Etats-Unis selon Nielsen.

Bridgerton Il est arrivé fin 2020 avec une certaine attente, mais peu ont fait confiance au succès retentissant qu’il est devenu au fil des mois. Elle est actuellement reconnue comme la série en anglais la plus regardée de l’histoire du service de streaming. Netflixaprès la première de sa deuxième saison, qui continue d’être l’un des contenus préférés aux États-Unis.

le compteur d’audience nielson publie chaque semaine les chiffres officiels des reproductions du public américain qui regarde la télévision et les plateformes Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Nous devons préciser que les données suivantes arrivent avec près d’un mois de retard, car les entreprises ne révèlent pas régulièrement leurs véritables points de vue.

+Quelle série peut surpasser Bridgerton ?

Selon le site Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 4 au 10 avril était Bridgerton avec un total de 1 621 millions de minutes regardées. Pour la quatrième fois consécutive, la série de Netflix Il revient à la première place du classement d’audience américain, mais il pourrait être dépassé dans la prochaine mise à jour du compteur.

En deuxième place apparaît Tu ferais mieux d’appeler Saul avec 915 millions de minutes jouées. La chose surprenante est que occupe cet endroit près de deux semaines avant la première de sa sixième et dernière saison sur la plateforme du N rouge, on peut donc en déduire qu’avant ses nouveaux épisodes le chiffre va augmenter et détrôner Bridgertonqui au fil du temps perdra de l’audience.

Le spin-off de Breaking Bad centré sur l’iconique avocat est devenu l’une des meilleures fictions de ces dernières décennies et sa fin se rapproche. Son audience devrait augmenter dans les rapports Nielsen pour continuer à faire partie d’un Top 10 qui se complète actuellement avec : L’Ultimatum : Marry or Move on (838M), Heartland (793M), Cocomelon (771M), NCIS (674M), Enchantment (611M), Moon Knight (608M), Turning Red (564M) Oui Esprits Criminels (538M).

