Les téléspectateurs de Netflix ont revécu une série qui attend de nouveaux épisodes, mais un événement récent a attiré l’attention du monde entier pour commencer à la regarder depuis le début.

La série Netflix qui n'a pas eu de nouvelle saison depuis des années, mais qui fait actuellement fureur dans le monde entier.

La grande fonctionnalité du service de streaming Netflix Au fil de ses années, chaque première conserve un certain impact qui se positionne rapidement parmi les plus regardées par les téléspectateurs du monde entier. Cette tendance se répète constamment, qu’il s’agisse d’un nouveau titre ou d’une nouvelle saison d’une émission qui jouit déjà d’une grande popularité. Cependant, en ce moment, nous rencontrons un cas vraiment étrange.

Il est clair que le public fait un marathon de chapitres au moment où ils sont publiés sur la plateforme, comme cela s’est produit avec choses étranges Soit Le vol d’argent, des programmes qui vibraient de leurs histoires et restaient dans l’expectative avant chaque actualité importante. Contrairement à cette tradition au sein du streaming, il y avait en ce moment le phénomène qui La Couronne C’est l’une des émissions les plus populaires au monde, mais c’est en 2020 que sa quatrième saison est arrivée.

Selon le récent rapport du site FlixPatrol, le drame historique créé par Peter Morgan est à la deuxième place des séries les plus regardées sur Netflix dans le monde derrière cobra kai, qui a publié son dernier lot de chapitres vendredi dernier. Même s’il est étrange que La Couronne atteindre la popularité à ce moment où il n’y a pas de nouveaux épisodes, c’est une onde de choc qui a été générée à la suite de la mort de la reine elizabeth ii.

Dans la matinée du jeudi 8 septembre, Buckingham Palace avait alerté la société sur un état de santé délicat de la reine, qui devait rester sous surveillance médicale. Là, on a appris que ses proches s’étaient rendus en urgence à sa résidence en Écosse pour l’accompagner et dans l’après-midi en Amérique latine, sa mort a été officialisée via les réseaux sociaux. Compte tenu de cela, le monde a commencé à revoir des séries ou des films sur sa vie et c’est pourquoi le programme a connu une renaissance.

La Couronne suit la vie de la reine Elizabeth II depuis sa jeunesse jusqu’au quatrième volet qui culmine à la fin des années 1980, après des conflits avec Margaret Thatcher et des duels avec la princesse Diana, l’épouse de son fils Charles. La bonne nouvelle pour les fans qui ont commencé la série de Netflix ces derniers jours, c’est qu’en novembre de cette année arriveront les nouveaux épisodes correspondant à la saison 5, qui couvriront l’époque des années 90 et du début des années 2000.

