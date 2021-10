La série Netflix qui lance la deuxième saison ce vendredi et est presque identique à vous

Tu est devenue l’une des séries les plus populaires ces dernières années sur Netflix en ayant une intrigue captivante sur un gérant de librairie et tueur en série qui, lorsqu’il tombe amoureux, développe rapidement une obsession extrême, toxique et délirante. Il y a quelques semaines, ils sont revenus après deux ans avec leur troisième saison, mais dans quelques jours arrivera le deuxième volet d’un autre spectacle très similaire.

La troisième partie de l’adaptation du best-seller éponyme de Caroline Kepnes s’est concentrée sur Joe et Love, qui sont mariés et ont un enfant vivant ensemble dans le nord de la Californie. Ces chapitres n’étaient pas les derniers, puisqu’une quatrième saison est confirmée, dont le tournage commencera prochainement pour arriver sur la plateforme au dernier trimestre 2022.

+ La série qui revient avec une nouvelle saison et est identique à Vous

En attendant les prochains épisodes de Tu, nous vous apportons ici un autre programme qui a un argument très similaire qui vous plaira sûrement. On parle de mythomanie, une série française créée par Anne Berest et Fabrice Gobert qui a suscité la polémique dans leur pays au moment de son lancement en 2019, mais dans l’ensemble les critiques ont été positives.

De quoi s’agit-il mythomanie? Cela dit son synopsis officiel: « Il raconte la vie d’Elvira Gianinni, une femme qui, aliénée par son travail ingrat dans une compagnie d’assurances et ignorée et ignorée chez elle par son mari Patrick et leurs trois enfants, décide, après avoir soupçonné que son mari est infidèle, de prétendre un cancer du sein pour réclamer toute son attention « . C’est en vedette Marina Hands, Mathieu Demy, Marie Drion, Jérémy Gillet et Zélie Rixhon.

En générant de bons commentaires de la presse spécialisée, le streaming a décidé de la renouveler pour une deuxième saison, qui a eu la lourde tâche d’être filmée pendant la pandémie de Coronavirus. La deuxième saison, avec six épisodes, sera disponible sur Netflix à partir du vendredi 29 octobre prochain.. Vous rencontrerez un drame avec des liens avec Tu, mais qui a sa propre façon de se différencier.

