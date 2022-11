La série Netflix qui dépasse The Crown comme la plus regardée

Netflix

La cinquième saison de La Couronne Il est arrivé sur Netflix il y a quelques heures, mais il n’a pas été le plus regardé. Savoir pourquoi.

©NetflixElizabeth Debicki comme Lady Di

Après deux ans d’attente pour les followers de La Couronne, la cinquième saison est enfin arrivée sur Netflix. Malgré le fait qu’il semblait que cette année, en raison de la mort d’Elizabeth II, il n’allait pas sortir, Peter Morgan a fait son truc et a sorti ses dix épisodes. Ceux-ci, bien sûr, sont arrivés pleins d’émotion, de drame et d’une histoire pleine de scandales car ils reflètent la pire période de la monarchie britannique.

C’est parce que dans la cinquième saison de La Couronne vous pouvez voir les années qui vont des années 90 aux années 2000. Autrement dit, cela inclut la séparation de Charles et Diane de Galles, l’annus horribilis de 92 avec l’incendie du château de Windsor, l’interview de la vengeance de la princesse et sa mort ultérieure. Cela a donc provoqué une telle sensation dans le monde entier que la nouvelle édition est déjà devenue une rage.

En effet, les dix nouveaux épisodes de La Couronne ils ont atteint un tel point sur Netflix qu’ils sont rapidement entrés dans le top 10. La série est entrée dans le classement des plus regardées, bien qu’elle ne l’ait pas fait en premier lieu, mais en second. Par conséquent, ils ne dépassent toujours pas la fiction la plus regardée jusqu’à présent. Il s’agit de Jusqu’à ce que l’argent nous séparequi contient pour l’instant une saison et est arrivé sur la plateforme en septembre dernier.

Jusqu’à ce que l’argent nous sépare Il a un total de 85 épisodes pleins de comédie, de drame et de romance. Cette histoire met en vedette Carmen Villalobos et Sebastián Martínez qui ont fait de ce drame un succès. Eh bien, leur chimie unique et magnifique faisait partie de ce qui a attiré l’attention des téléspectateurs. De plus, pour cette raison même, de nombreux fans attendent déjà l’arrivée de la deuxième partie.

Cependant, il convient de noter que le succès de Jusqu’à ce que l’argent nous sépare vraiment pas opaque pour La Couronne. En effet, la cinquième édition de la fiction mettant désormais en vedette Elizabeth Debicki et Dominic West est sortie il y a à peine trois jours. Autrement dit, pour le moment, il a encore quelques jours pour se développer et la réalité est que la statistique qui compte, c’est lorsque les chiffres et le nombre d’heures jouées sont reflétés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂