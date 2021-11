La série Netflix qui balaie tout et bat Red Alert

Chaque semaine le plateformes de streaming surprise avec les nouveautés et les ajouts au catalogue. ET Netflix est un leader en la matière. Les méga productions Ils ont un peu plus de facilité : les gros chiffres et les budgets exorbitants positionnent rapidement les contenus au top des tendances. Mais ceux plus local, ils doivent être recherchés pour se démarquer. Quelque chose comme ça s’est produit avec alerte rouge et autre séries latino-américaines.

Il y a quelques jours à peine, le N rouge a fait ses débuts sur sa plateforme Avis rouge (son titre original) le promouvant comme « le film le plus cher » de l’histoire du service. Mais ce n’est pas tout, car il a misé sur un casting très prestigieux. De cette manière, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot ils se sont réunis pour raconter une histoire qui a captivé les utilisateurs et l’a presque instantanément tournée parmi les plus vues.

Un profileur du FBI fait équipe avec le voleur d’art le plus recherché au monde pour attraper un criminel qui parvient toujours à aller plus loin. C’est la prémisse de ce film d’action et de comédie, mais une autre histoire a réussi à attirer l’attention du public. Il s’agit de La reine du flux, la telenovela colombienne produite par Photos Sony qui a créé sa deuxième saison après la fureur dans 2018.

Protagonisée par Carolina Ramírez, Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo et Lucho Velasco, j’arrive avec 90 nouveaux épisodes à Netflix. Ce format – pensé pour la télévision – fonctionnait même à l’époque du streaming où les séries les plus réussies ne comptent que huit chapitres. Son intrigue met en vedette un compositeur talentueux qui, après avoir passé 17 ans en prison injustement, cherche à se venger des hommes qui l’ont coulée et tué sa famille.

L’un des facteurs les plus surprenants est qu’en réalité, cette série a été diffusée d’avril à septembre en La Colombie à travers de Télévision Caracol. Tant de scènes et de faits saillants étaient disponibles sur Youtube bien avant son arrivée sur Netflix le 17 novembre. Cependant, il a réussi à vaincre alerte rouge et aujourd’hui, c’est la fiction la plus regardée sur la plateforme en Amérique latine.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂