La série Netflix qui a obtenu le plus d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a présenté sa nouvelle mise à jour et l’une de ses séries a dépassé le Top 10 sur Netflix aux États-Unis. Connaissez la liste et voyez les plus populaires du pays!

© GettyLa série Netflix qui a obtenu le plus d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

le compteur d’audience nielson présente son rapport le plus récent, qu’ils publient sur leur site Web, sur les opinions des téléspectateurs américains de la télévision et des plateformes Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Ces entreprises ne montrent généralement pas leurs chiffres avec toute l’exactitude, il faut donc un certain temps pour les obtenir et c’est pourquoi ils arrivent avec près d’un mois de retard.

Comme le savent les fidèles fans de services de streaming, Netflix est la plate-forme la plus populaire et son contenu attire généralement l’attention, comme cela s’est produit récemment avec Bridgerton. Dans ce cas, ils réitèrent la reconnaissance avec un titre différent et on s’attend à ce que leur fureur se poursuive à l’avenir, en raison de nouvelles crises d’utilisateurs en baisse.

+La série avec le plus d’audience aux États-Unis

Selon la dernière mise à jour de Nielsen, la série la plus choisie aux États-Unis entre la semaine du 25 avril au 1er mai était Ozark avec 2,575 millions de minutes jouées. La deuxième partie de la quatrième dernière saison de l’émission a été créée le 29 avril et en quelques jours seulement, elle a réussi à se positionner en tête du classement des audiences sur le marché local.

La deuxième partie était composée de 7 épisodes qui clôturaient l’une des fictions les plus acclamées de la plateforme ces dernières années par le public et la critique. Le contenu Netflix a également été placé à la deuxième place : cocomelonavec un total de 767 millions de minutes jouées, suivi de Grâce et Frankie avec 701 millions de minutes.

Précédemment, Tu ferais mieux d’appeler Saul Il avait été classé comme le plus choisi dans le classement, mais cette fois, il a été classé 8e avec 568 millions de vues. Le reste du Top 10 aux États-Unis a été complété comme suit : 5) NCIS (618M), 6) Vendre Sunset (584M), 7) Heartland (568M), 9) Criminal Minds (511M) Oui 10) Bridgerton (511 M).

