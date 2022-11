La série Netflix qui a le plus surpris jusqu’à présent

Netflix

Plate-forme diffusion Il crée des histoires depuis plus d’une décennie. Le premier d’entre eux était House of cards, en 2013.

©IMDBStranger Things, emblème de Netflix.

Dans le monde de diffusion, Netflix fait école et a changé le contexte. Nous avons cessé de regarder des épisodes hebdomadaires (une pratique qui s’était perdue depuis l’apparition de sites comme Cuévana ou forums pour télécharger des films) et nous passons aux histoires marathon. le N rouge se consacrait à lancer des productions complètes en une journée et ainsi mettre de belles histoires comme choses étranges Soit château de cartes, avec lequel il a été installé sur le marché. Mais quelles ont été ses meilleures séries ?

+La meilleure série créée par Netflix

château de cartes

Protagonisée par Kevin Spacey et Robin Wrighta été le premier à montrer que Netflix ils avaient des idées à raconter et ils savaient comment le faire. Au-delà du fait que les problèmes juridiques de son protagoniste ont compliqué la fermeture, cette série a été et continue d’être l’une des meilleures qu’ils aient faites. La production se concentre sur la vie de l’homme politique Franck Underwood et sa carrière au Congrès et à la Maison Blanche, avec tous les accords et manipulations guidés par sa soif de pouvoir.

choses étranges

la série de les frères duffer est le cheval de bataille de Netflixla production qui a fini de semer ce qu’elle avait commencé château de cartes. Protagonisée par Millie Bobby Brown et plusieurs autres chiffres comme Winona ryderse concentre sur une ville appelée Hawkins où un laboratoire scientifique dans les années 1980 est responsable d’une série d’événements surnaturels qui mettent les citoyens et le monde en danger.

La Couronne

Alors qu’une nouvelle saison vient de débuter, on ne peut pas laisser de côté cette production chargée de fictionnaliser la vie de la couronne britannique. Avec divers acteurs incarnant les différentes époques de personnages tels que La reine Elizabeth ou Lady Di, cette fiction est l’une des plus consommées sur la plateforme. Des artistes comme Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Matt Smith, Claire Foy et Olivia Colman Ils ont traversé leur casting.

Sombre

La première production allemande développée par Netflix nous a fait sauter la tête. Voyage dans le temps, paradoxes et une équipe de casting incroyable pour nous raconter la vie dans une ville d’Allemagne où l’apocalypse est sur le point de se déclencher (ou s’est-elle déjà déclenchée ?). Des performances étonnantes et une histoire pleine de surprises qu’il est impossible de regarder sans y prêter attention tout le temps.

le jeu du calmar

Une autre des surprises le N rouge qu’il a été tourné hors du territoire nord-américain et qu’il n’a pas été réalisé en anglais. Dans ce cas, il s’agit d’une histoire centrée sur une organisation qui recrute des personnes désespérées en raison de la situation économique qui les pend et les fait jouer à des jeux enfantins où ce qui est en jeu, c’est leur vie. C’était l’une des séries les plus regardées de l’histoire de la plateforme.

La malédiction de Hill House

Cette histoire d’horreur a fini de positionner l’un des cinéastes du genre qui avait le vent en poupe : mike flanagan. Après des histoires comme Le jeu de Gérald Soit planche Ouija, a présenté cette histoire centrée sur une maison hantée par des fantômes et racontée dans différentes chronologies. Avec des performances incroyables de Victoria Pedretti, Henry Thomas et Oliver Jackson-Cohenest le meilleur du catalogue de alors.

Casse-cou

Même si l’univers cinématographique Marvel (MCU) est le Nord de l’industrie en termes de super-héros, Netflix a réussi à se faire une place dans un espace aussi surpeuplé et où il n’est pas facile de se démarquer. Comment? présenter à cox charlie Quoi Matt Murdock dans lequel il est considéré comme la meilleure série de super-héros. déjà sous le contrôle de Disney avait son retour en Spider-Man : pas de chemin vers la maison et en 2024, il aura à nouveau sa propre fiction.

éducation sexuelle

A l’époque où tabous cette série de Netflix Il veille à ce que nous parlions et débattions tous. Avec trois saisons déjà diffusées et une quatrième en route, c’est encore une sensation auprès du public adolescent. De quoi ça parle? À propos d’un adolescent dont la mère travaille comme thérapeute pour aider les couples ayant des problèmes d’intimité, qui découvre bientôt qu’il peut apporter ces connaissances à son école.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂